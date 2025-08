BJP On Bengali Language: 'বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই', বিজেপির IT সেলের প্রধানের মন্তব্যে তুলকালাম..

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভাষা বিতর্কে নয়া মোড়। 'বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই', দিল্লি পুলিসকে এবার সার্টিফিকেট দিলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তাঁর দাবি, 'জন গণ মণ, মূলত ব্রাহ্ম স্তোত্র হিসেবে রচিত। জন গণ মণ সংস্কৃত বাংলায় লেখা হয়েছিল'।

আরও পড়ুন: Kanwar Yatra 2025: হাই টেনশন তারে জড়িয়ে গেল কাঁওয়ারিদের ডিজে বক্স, ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক পরিণতি ৫ জলযাত্রীর

বাংলা বললেই 'বাংলাদেশি'! এই বিতর্কের মাঝেই এবার বংলা ভাষার অস্তিত্বই মুছে ফেলার চেষ্টা করল দিল্লি পুলিস। আট বাংলাভাষি মানুষকে গ্রেফতার সম্পর্কিত একটি চিঠিতে দিল্লি পুলিসের তরফে লেখা হয়েছে, ওই ৮ বাংলাদেশিকে উপযুক্ত পাসপোর্ট ও ভিসা না থাকার কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের পরিচয়পত্র যে 'বাংলাদেশি' ভাষায় লেখা রয়েছে তা হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি পুলিসের আধিকারিকের সাসপেনশনের দাবি করলেন অভিষেক।

এক্স হ্য়ান্ডেলে অমিত মালব্য লিখেছেন, 'দিল্লি পুলিস অনুপ্রবেশকারীদের ভাষাকে বাংলাদেশি বলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, বিপজ্জনকভাবে উসকানিমূলকও'। তাঁর দাবি, বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই। বাঙালি বলতে জাাতিসত্তাকে বোঝায়, এটা ভাষাগত অভিন্নতা নয়'।

Mamata Banerjee’s reaction to Delhi Police referring to the language used by infiltrators as ‘Bangladeshi’ is not just misplaced, it is dangerously inflammatory.

Nowhere in the Delhi Police letter is Bangla or Bengali described as a ‘Bangladeshi’ language. To claim otherwise and… https://t.co/Ynb5o8cT6n

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 4, 2025