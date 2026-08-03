/নরোত্তম-কাঁটাই কাল হল, দাতিয়া উপনির্বাচনে বিরাট জয় কংগ্রেসের, কে এই ঘনশ্যাম সিং?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নরোত্তম মিশ্রকে টিকিট না দিয়েও শেষরক্ষা হল না। মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া উপনির্বাচনে হেরে গেল বিজেপি। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ঘনশ্যাম সিংয়ের কাছে পরাজিত হলেন বিজেপির তরুণ মুখ আশুতোষ তিওয়ারি। ঘনশ্যাম সিং পেয়েছেন ৬৬,৭৫৭টি ভোট। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী তিওয়ারি পান ৬০,৭৪১টি ভোট। জয়ের ব্যবধান ৬,০১৬। ২২,৫২৭টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে নাম লিখিয়েছে আজাদ সমাজ পার্টি।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি কেবল একজন প্রার্থীর জয় বা পরাজয় নয়। বিজেপির দীর্ঘদিনের মেটেনি এমন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই এই ফলাফলের মূল কারণ।
২০২৩ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে হেরেছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। তাই এবার নতুন মুখ হিসেবে ৪৫ বছরের আশুতোষ তিওয়ারিকে টিকিট দেয় পদ্মশিবির। কিন্তু প্রার্থী বদলালেও ভোটের ময়দানে নরোত্তম মিশ্রর রাজনৈতিক প্রভাব বিন্দুমাত্র কমেনি।
আশুতোষের নাম ঘোষণা হতেই বিজেপির ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান নরোত্তম সমর্থকেরা। চলে পদত্যাগের হিড়িক। প্রচার শুরুর আগেই প্রকাশ্যে চলে আসে দলীয় কোন্দল।
এরপর মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে আবেগ সামলাতে পারেননি নরোত্তম। ক্যামেরার সামনে কেঁদে ফেলেন তিনি। এই এক ফোটা চোখের জলই পুরো প্রচারের অভিমুখ বদলে দেয়। নতুন প্রার্থী তিওয়ারির উপস্থিতি ঢাকা পড়ে যায় পুরনো নেতার কান্নার আড়ালে।
পরবর্তীতে নরোত্তম বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার চালিয়েছেন। কিন্তু এই নির্বাচন শেষ পর্যন্ত আশুতোষ তিওয়ারির লড়াই হয়ে ওঠেনি। এটি নরোত্তম মিশ্রকে টিকিট না দেওয়ার কারণ এবং তাঁর অনুগামীদের ক্ষোভের ওপর এক অনানুষ্ঠানিক গণভোটে রূপ নেয়।
যে ভোটাররা নতুন নেতৃত্ব চেয়েছিলেন, তাঁরা আশুতোষের মধ্যে স্বকীয়তা পাননি। আবার নরোত্তম-সমর্থকরাও টিকিট কাটছাঁটের অপমান ভুলতে পারেননি। ফলে উভয় পক্ষকেই হাতছাড়া করে দল।
অন্যদিকে কংগ্রেস বিজয়ী হলেও এটি কোনো হাওয়া নির্ভর জয় ছিল না। ৭২ বছরের ঘনশ্যাম সিং দাতিয়ার অত্যন্ত পরিচিত মুখ। স্থানীয় রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। ১৯৯৩ ও ২০০৩ সালেও তিনি এই আসনের বিধায়ক ছিলেন। তাঁর নিজস্ব এক বিশাল রাজনৈতিক ভিত রয়েছে।
ফলাফল প্রকাশের পর ঘনশ্যাম সিং দাবি করেন, ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের একাংশ অলক্ষ্যে কংগ্রেসকে সাহায্য করেছে। সত্যি বলতে, টিকিট কাটা নিয়ে যে স্তরের ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তাতে নিষ্ক্রিয় দলীয় কর্মী ও পরোক্ষ তোপই যে বিজেপির জয়ের সরণিতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল, তা স্পষ্ট।
এদিকে, গুজরাতের মাঞ্জলপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল প্রাক্তন মন্ত্রী যোগেশ প্যাটেলের মৃত্যুর কারণে। এই নির্বাচনে বিজেপি তাদের প্রার্থী করে সতীশ গোবিন্দভাই প্যাটেলকে, যাঁর মুখোমুখি হন কংগ্রেস প্রার্থী ভিখাভাই রাবারি। ভোটগণনার সিংহভাগ রাউন্ডেই কিন্তু সহজ আধিপত্য বজায় রেখে এগিয়ে গেছে শাসকদল বিজেপি।
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