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নরোত্তম-কাঁটাই কাল হল, দাতিয়া উপনির্বাচনে বিরাট জয় কংগ্রেসের, কে এই ঘনশ্যাম সিং?

Datia Bypoll Result 2026: আশুতোষের নাম ঘোষণা হতেই বিজেপির ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান নরোত্তম সমর্থকেরা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 03, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:30 PM IST
নরোত্তম-কাঁটাই কাল হল, দাতিয়া উপনির্বাচনে বিরাট জয় কংগ্রেসের, কে এই ঘনশ্যাম সিং?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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