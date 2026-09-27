/চলন্ত গাড়ির টায়ার ফেটে ছিটকে গেল গাড়ি! ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে বিজেপি বিধায়ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ পথদুর্ঘটনার কবলে বিজেপি বিধায়ক। বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির টায়ার ফেটে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশের একটি খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় বিধায়ক এবং তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক ব্যক্তি জখম হন। তাঁদের উদ্ধার করে হাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের দেবাই কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রপাল সিং লোধীর সঙ্গে হয়েছে।
লখনউ থেকে ফেরার পথে বুলন্দশহরের সিয়ানা এলাকার পোটা কাবুলপুর গ্রামের কাছে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বিধায়ক চন্দ্রপাল সিং লোধীর টয়োটা ফরচুনার গাড়িটির চাকা ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশের একটি খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।
তাতে দেখা গিয়েছে, এক্সপ্রেসওয়েতে চলাকালীন হঠাৎ গাড়িটির টায়ার ফেটে যায়। রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির জল ছিটিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০০ মিটারেরও বেশি দূরত্ব পিছলে যায়। এরপর মূল রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে একটি খুঁটিতে ধাক্কা মেরে সেটি থামে। বিধায়কের চোট কতটা গুরুতর বা তিনি রুটিন পরীক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে পুলিস বা বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
এদিকে, টানা বৃষ্টির কারণে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের বেশ কিছু অংশে জল জমে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। উন্নাওয়ের সোনিক টোল প্লাজা এলাকায় প্রায় ৩৬ ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে জলনিকাশি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। টোল প্লাজার এক্সিট পয়েন্টটি নতুন করে জলের তলায় চলে গিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৫ থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত জল জমেছে। এমনকি টোল বুথগুলিও কার্যত জলের নীচে। জল সরাতে এক্সপ্রেসওয়ে দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংস্থা তিনটি জেনারেটর এবং ট্র্যাক্টর নামিয়েছে। সার্ভিস রোডের পাশে জেসিবি দিয়ে গর্ত খুঁড়ে জল অন্য দিকে সরানোর চেষ্টা চলছে। তবে দীর্ঘ সময় চেষ্টা চালিয়েও জলস্তর খুব একটা কমেনি।
প্রায় ৫৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরঠ-প্রয়াগরাজ গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে এই জলজটের কারণে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। উন্নাও থেকে প্রয়াগরাজের দিকে যাওয়া যানবাহনগুলি জল কমার অপেক্ষায় আটকে রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় দেড় মাস আগেও বৃষ্টির সময় সোনিক টোল প্লাজায় একইভাবে জল জমেছিল। বারবার একই ঘটনা ঘটায় এক্সপ্রেসওয়ের নিকাশি ব্যবস্থার মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ।
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