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চলন্ত গাড়ির টায়ার ফেটে ছিটকে গেল গাড়ি! ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে বিজেপি বিধায়ক

BJP MLA accident: বাড়ি ফেরার পথে আচমকাই ফেটে যায় গাড়ির টায়ার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা। গুরুতর আহত হলেও, বরাত জোরে প্রাণে গিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 27, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:59 AM IST
চলন্ত গাড়ির টায়ার ফেটে ছিটকে গেল গাড়ি! ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে বিজেপি বিধায়ক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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