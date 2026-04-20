BJP MLA challenges Police: দম থাকলে আমার ছেলেকে আটকে দেখা: ৫ জনকে গাড়িতে পিষে দেওয়ার পর বিজেপি বিধায়ক বাবার হুংকার

BJP MLA challenges Police: দম থাকলে আমার ছেলেকে আটকে দেখা: ৫ জনকে গাড়িতে পিষে দেওয়ার পর বিজেপি বিধায়ক বাবার হুংকার
Madhya Pradesh: বিধায়ক বাবার ছেলে বেপরোয়া গাড়ি নিয়ে ঘটাল ভয়ংকর দুর্ঘটনা। শুরুতে বিধায়ক ন্যায়বিচারের কথা বললেও এখন তিনি পুলিসকে প্রকাশ্যেই হুমকি দিচ্ছেন। তিনি পুলিস অফিসারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন তার ছেলেকে আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেপরোয়া 'থার' গাড়ি নিয়ে সোজা পাঁচ পথচারী উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দীনেশ লোধী নামে এক যুবক। ভয়ংকর কাণ্ড ঘটানোর পর কোনও অনুশোচনা তো দূরের কথা, উলটে আকাশছোঁয়া ঔদ্ধত্য। কেন এই আচরণ? কারণ, বাবা বিজেপি বিধায়ক। ছেলেকে শাস্তি দেওয়ার জায়গায় উলটে বিধায়ক বাবা পুলিসের উপর চড়াও। এই নিয়ে তুমুল শোরগোল। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার করেরিতে।
ঘটনার সূত্রপাত:
ঘটনাটি ঘটে ১৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে। সঞ্জয় পরিহার নামে এক ব্যক্তি তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। তাদের সামনে সীতা বর্মা এবং পূজা সোনি নামে দুই মহিলা হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে একটি কালো রঙের থার গাড়ি অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে এসে প্রথমে ওই দুই নারীকে ধাক্কা দেয় এবং তারপর মোটরসাইকেলটিকে পিষে দেয়। এতে মোট পাঁচজন মানুষ আহত হন। অভিযোগের আঙুল ওঠে বিধায়কের ছেলে দীনেশ লোধির দিকে।
থানায় ছেলের দাপট
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, যখন পুলিস দীনেশ লোধিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডাকে, তিনি সেই একই থার গাড়ি চালিয়ে থানায় হাজির হন। গাড়িটিতে কোনো নম্বর প্লেট ছিল না, গ্লাসগুলো ছিল কালো কাগজে ঢাকা (যা বেআইনি) এবং তাতে পুলিসের মতো হুটার লাগানো ছিল।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় দীনেশ কোনো অনুশোচনা না দেখিয়ে উল্টো বলেন যে তিনি বারবার হর্ন বাজিয়েছিলেন, কিন্তু সামনের লোকজন সরেনি। তিনি ওভারটেক করতে গিয়েই এই ধাক্কা মেরেছেন। ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য পুলিস তাকে একটি জরিমানা (চালান) দিলেও পরে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়।
বিধায়ক বাবার ভোলবদল:
দুর্ঘটনার ঠিক পরেই বিধায়ক প্রীতম লোধি ফেসবুকে খুব ভালো ভালো কথা লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'একজন বিধায়কের কাছে তার ছেলে বা পরিবার বড় নয়, সাধারণ মানুষই সব। পুলিস যেন ঠিকঠাক তদন্ত করে দোষীর শাস্তি নিশ্চিত করে।' তখন সবাই ভেবেছিল বিধায়ক হয়তো ন্যায়ের পক্ষেই থাকবেন।
কিন্তু কয়েক দিন যেতেই তার আসল রূপ বেরিয়ে আসে। পুলিসের ওপর খেপে গিয়ে তিনি সরাসরি পুলিস অফিসার (SDOP) আয়ূষ জাখরের উপর চড়াও হন। তিনি বলেন, 'পুলিস অফিসার বলছেন আমার ছেলে যেন এখানে আর না আসে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, করেরা কি আপনার বাবার সম্পত্তি? আমার ছেলে আবারও এখানে আসবে এবং ভোটে দাঁড়াবে। আপনার বাবার যদি ক্ষমতা থাকে, তবে তাকে আটকে দেখান।'
এখানেই শেষ নয়, তিনি পুলিসকে তাদের 'সীমার মধ্যে' থাকার হুঁশিয়ারি দেন এবং বলেন যে তাদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে তারা এসব সহ্য করেন না। তিনি দাবি করেন, ঘটনাটি সাধারণ ছিল কিন্তু কংগ্রেসের মতো করে এটিকে বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে।
ভুক্তভোগীদের আক্ষেপ
বিধায়ক দাবি করেছিলেন যে তিনি নিজেই পুলিসকে ফোন করে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। কিন্তু যারা এই দুর্ঘটনায় চোট পেয়েছেন, তাদের কথা একদম আলাদা। আহতরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর বিধায়ক বা তার ছেলে—কেউই তাদের একবারের জন্যও দেখতে যাননি বা চিকিৎসার খোঁজ নেননি। বড় বড় কথার সঙ্গে তাদের কাজের কোনো মিল নেই।
বাবা-ছেলের পুরনো রেকর্ড
এই প্রথম নয়, দীনেশ লোধি এর আগেও অনেক ঝামেলায় জড়িয়েছেন। ২০২৪ সালে গোয়ালিয়রে প্রতিবেশীদের ওপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তিনি জেল খেটেছিলেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা তোলাবাজি এবং মানুষকে ভয় দেখানোর অভিযোগ আছে।
তার বাবা বিধায়ক প্রীতম লোধির রেকর্ডও খুব একটা পরিষ্কার নয়। তার বিরুদ্ধে গত কয়েক দশকে দাঙ্গা, মারধর এমনকি খুনের চেষ্টার অনেক মামলা হয়েছে। ২০২২ সালে একবার আজেবাজে কথা বলার জন্য তাকে বিজেপি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ভোটের আগে আবার তাকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।
