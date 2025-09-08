BJP MP's Sister Assault: বাথরুমে ফাঁক দিয়ে বিজেপি নেতার বোনের নগ্ন স্নানের ভিডিয়ো! প্রতিবাদ করতেই বউদিকে দুই দেওর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Uttar Pradesh: উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুতের বোনের উপর অকথ্য অত্যাচার। শ্বশুর, দুই দেওর মিলে নারকীয় অত্যাচার চালায় তাঁর উপর। বন্দুক নিয়ে হুমকি দিয়ে শ্বশুর বলেন, 'তোকে গুলি করে দেব।'

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 8, 2025, 02:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সাংসদের বোনের সঙ্গে চূড়ান্ত অভ্যবতা। শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ দায়ের করলেন সাংসদের বোন। 

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদের বোন তাঁর শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে মারধর ও খুনের হুমকির অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ৭ সেপ্টেম্বর পুলিস এই ঘটনা প্রকাশ্যে আনেন। এই অভিযোগের সঙ্গে একটি ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে নির্যাতিতাকে তাঁর শ্বশুর লাঠি দিয়ে মারছেন।

মুকেশ রাজপুত, যিনি উত্তরপ্রদেশের ফররুখাবাদ থেকে বিজেপির সংসদ সদস্য। তাঁর বোন রীনা সিং অভিযোগ করেছেন যে তাঁর শ্বশুর লক্ষ্মণ সিং ও দুই দেওর রাজেশ এবং গিরিশ সিংহ মিলে তাঁকে মারধর করে এবং খুনের হুমকি দেয়। এখানেই শেষ নয়, রীনা সিং আরও অভিযোগ করেন, রবিবার দুপুরে যখন তিনি বাথরুমে স্নান করছিলেন, তখন গিরিশ ও লক্ষ্মণ সিং জানালার ফাঁক দিয়ে তাঁর ভিডিয়ো তোলার চেষ্টা করেন।

যখন তিনি এর প্রতিবাদ করেন, তখন তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করা হয় এবং মারধর করা হয় অভিযোগে বলা হয়েছে। একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, লক্ষ্মণ সিং একটি লাঠি দিয়ে বারবার রীনা সিংকে মারধর করছেন। রীনা সিং আরও দাবি করেন, তাঁর শ্বশুর একটি লাইসেন্সধারী বন্দুক বের করে হুমকি দেন এবং বলেন, 'তোকে গুলি করে দেব।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁর দেওর রাজেশ একটি ধারাল ছুরি দিয়ে তাঁকে আঘাত করেন, যার ফলে তাঁর হাতে কেটে যায়। আর অন্য দেওর গিরিশ একটি লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করেন। ইতোমধ্যেই লক্ষণ, রাজেশ এবং গিরিশ- তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা।

Tags:
Mukesh RajputUP BJP MPs SisterAssault By In-LawsUttar Pradesh
