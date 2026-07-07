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এবার বিজেপি সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় সুখেন্দুশেখর-প্রকাশচিক? তৃতীয় আসনে কি টলিউডের কোনও তারকা?

West Bengal Rajya Sabha Bypolls 2026: অংকের হিসেবে রাজ্যসভায় তিনটি আসনই পেতে চলেছে বিজেপি। তৃণমূল সাংসদ হিসেবে ইস্তফা দিলেও এবার বিজেপি সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় দেখা যাবে সুখেন্দুশেখর রায় ও প্রকাশচিক বরাইককে? সূত্রের খবর তেমনই। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:09 AM IST
এবার বিজেপি সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় সুখেন্দুশেখর-প্রকাশচিক? তৃতীয় আসনে কি টলিউডের কোনও তারকা?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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