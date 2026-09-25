/দিল্লিতে সঙ্ঘ-বিজেপি সমন্বয়-বৈঠক! এক টেবিলে শুভেন্দু-শমীক-সুকান্ত!

রাজীব চক্রবর্তী: চার মাসের রাজ্য-পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটের প্রস্তুতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিল বিজেপি। সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সমন্বয় বৈঠকে পুরভোটের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আগামী দিনে কোন রূপরেখায় দল এগোবে, তার একটি খসড়া বৈঠকে তুলে ধরেন সুকান্ত মজুমদার।
শুভেন্দু-শমীক
এই সমন্বয় বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তাঁদের মতামত জানান। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আরএসএসের তরফে পাওয়া মতামতও আলোচনায় এসেছে বলে খবর। বৈঠকে আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অরুণ কুমার উপস্থিত ছিলেন।
চার মাসের রিভিউ
গত চার মাসে রাজ্য সরকারের কাজকর্ম এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েও পর্যালোচনা হয়েছে এই বৈঠকে। সরকার এবং দলের মধ্যে সমন্বয় আরও মসৃণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনায় উঠে এসেছে বলে সূত্রের খবর। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং সাংগঠনিক অবস্থানের মধ্যে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দল ও সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে উভয় পক্ষকেই পারস্পরিক ভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে সরকার এবং সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখেই রাজনৈতিক কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে বৈঠকে।
আসন্ন পুরভোট
প্রসঙ্গত, আসন্ন পুরভোট নভেম্বরে শেষ সপ্তাহে অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হওয়ার সম্ভাবনা। সম্ভাব্য তারিখ ২৭ এবং ২৮ নভেম্বর। এটি চূড়ান্ত নয়। এখনও জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক বাকি। কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, মালদা, পুরুলিয়া, হলদিয়া-- এই সাত পুরসভায় নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করছে কমিশন বলেই কমিশন সূত্রে খবর। পুরভোটের জন্য ইভিএম পেল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ভোটগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের ইভিএম এসে পৌঁছল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে। কমিশনসূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ২১ হাজার ১৮৪টি ব্যালট ইউনিট এবং ১৯ হাজার ৫৬৪টি কন্ট্রোল ইউনিট রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, আসন্ন পুরভোটের জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএম সংগ্রহের ক্ষেত্রে বড় একটি ধাপ সম্পূর্ণ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ইভিএম আসার পর এবার সেগুলির সংরক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভোটের প্রস্তুতিতে ইভিএম ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে কমিশনের তরফে শুরু হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ। এই সব ইভিএম আগামী সপ্তাহ থেকেই জেলায় জেলায় পাঠানো শুরু হবে।
৭ পুরসভায় ভোট
পুজোর ছুটির পরেই নির্বাচন হবে রাজ্যের ৭ পুরসভায়। জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে পুজোর ছুটির পরেই। সূত্রের খবর, আগামী ২৭ বা ২৮ নভেম্বর হতে পারে পুরসভার নির্বাচন। ভোট গণনা হতে পারে ডিসেম্বরের ২ তারিখ। পুজোর ছুটির শেষেই নির্বাচন হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, মালদা, পুরুলিয়া, হলদিয়া পুরসভায়। আগামী কাল জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই জেলায় জেলায় পাঠানো হবে ইভিএম।
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