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দিল্লিতে সঙ্ঘ-বিজেপি সমন্বয়-বৈঠক! এক টেবিলে শুভেন্দু-শমীক-সুকান্ত!

BJP RSS Samanway Baithak: বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তাঁদের মতামত জানান। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আরএসএসের তরফে পাওয়া মতামতও আলোচনায় এসেছে বলে খবর। বৈঠকে আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অরুণ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:55 AM IST
দিল্লিতে সঙ্ঘ-বিজেপি সমন্বয়-বৈঠক! এক টেবিলে শুভেন্দু-শমীক-সুকান্ত!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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