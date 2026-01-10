Maharashtra BJP: ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তকে পুর কাউন্সিলর হিসেবে মনোনয়ন দিতেই তুলকালাম, জনরোষের চাপে পিছিয়ে এল বিজেপি...

Maharashtra BJP: ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তকে পুর কাউন্সিলর হিসেবে মনোনয়ন দিতেই তুলকালাম, জনরোষের চাপে পিছিয়ে এল বিজেপি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে জেল থেকে ছাড়াতে মহিলা বিজেপি। দলের বহু নেতার বিরুদ্ধে এরকম গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তার পরেও থামছে না গেরুয়া শিবির। মহরাষ্ট্রের বদলপুর নগর পরিষদের মনোনীত করপোরটর হিসেবে তুষার আপতেকে নিয়োগ করে বিজেপি। এই তুষার আপতে এক নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত। ওই নিয়োগের পরপরই তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এলাকায়। সেই চাপে শেষপর্যন্ত ওই পদ থেকে সরিয়ে নিতে হল আপতেকে।
আপতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন যেখানে অক্ষয় শিন্ডে নামে এক ব্যক্তি এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে অক্ষয় শিন্ডে পুলিস এনকাউন্টারে মারা যায়।
বদলাপুর নগর পরিষদ তাদের মনোনীত কর্পোরেটরদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় বিজেপি এবং শিবসেনা থেকে দুইজন করে এবং অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি (NCP) থেকে একজন কর্পোরেটর মনোনীত হয়েছেন। তবে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, বিজেপি তাদের তালিকায় ২০২৪ সালের বদলাপুর ধর্ষণ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত তুষার আপতেকে কর্পোরেটর হিসেবে মনোনীত করা হয়। তার পরই শুরু হয় বিক্ষোভ।
স্থানীয় বিজেপি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছে যে, মিস্টার আপতে কেবল একজন সহ-অভিযুক্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো এখনও প্রমাণিত হয়নি।
একজন বিজেপি নেতা বলেন, “মিস্টার আপ্টে অত্যন্ত সম্মানীয় একজন ব্যক্তি এবং একটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি। এছাড়া, সাম্প্রতিক বদলাপুর নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির অনেক কর্পোরেটরকে জেতানোর পেছনে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল; তাই পুরস্কার হিসেবে তাঁকে কো-অপ্টেড কর্পোরেটর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।”
তবে সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভের মুখে বিজেপি মিস্টার আপ্টেকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়। রাজ ঠাকরের দল মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (MNS) হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে, বিজেপি এই সিদ্ধান্ত না পাল্টালে তারা বড় ধরনের আন্দোলনে নামবে।
মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সভাপতি হর্ষবর্ধন সাকপাল বলেছেন, বদলাপুর নাবালিকা ধর্ষণ মামলার সহ-অভিযুক্ত তুষার আপ্টেকে কর্পোরেটর হিসেবে মনোনীত করার মাধ্যমে বিজেপির আসল চেহারা জনগণের সামনে বেরিয়ে এসেছে।
সাকপাল বলেন, এটিই প্রথম ঘটনা নয়। ২০১৭ সালে বিজেপি উন্নাও ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে প্রার্থী করেছিল এবং এমনকি তাঁকে বিধায়ক (MLA) বানিয়েছিল। অঙ্কিতা ভাণ্ডারী ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে বিজেপি তাকে রক্ষা করেছিল।
সাকপাল আরও বলেন, “বিজেপির বিরুদ্ধে হাজার হাজার নারী রাস্তায় নেমেছেন। বিজেপি 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর মতো বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কাজের বেলায় সবসময় তার উল্টোটা করে। আমরা বিজেপির এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাই। বদলাপুর মামলা বিজেপির মুখোশ খুলে দিয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহারাষ্ট্রসহ সারা ভারতে বিজেপির শাসনে মহিলারা নিরাপদ নন।”
