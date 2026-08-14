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'খালি জড়িয়ে ধরেন কেন!', মোদীর বিদেশনীতি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রাহুল; ফুঁসে উঠল গেরুয়া শিবির

BJP Slams Rahul Gandhi: ‘জোকার’ ও ‘কোলাকুলি’ কটাক্ষ ঘিরে রাজনৈতিক ঝড়! রাহুলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অসংযত ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ। রাহুল গান্ধীকে ‘কবে বড় হবেন?’ বলে তীব্র আক্রমণ বিজেপির

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 14, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:32 PM IST
'খালি জড়িয়ে ধরেন কেন!', মোদীর বিদেশনীতি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রাহুল; ফুঁসে উঠল গেরুয়া শিবির
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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