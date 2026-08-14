'খালি জড়িয়ে ধরেন কেন!', মোদীর বিদেশনীতি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রাহুল; ফুঁসে উঠল গেরুয়া শিবির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশনীতি এবং তাঁর কোলাকুলি করার ভঙ্গি নিয়ে কটাক্ষ করায় কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল শাসক দল বিজেপি। রাহুলের এই ধরনের ভাষাকে ‘অশ্লীল, অসংযত ও কুরুচিকর’ বলে অভিহিত করে তাঁর রাজনৈতিক পরিপক্বতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির।
ঠিক কী ঘটেছিল?
সম্প্রতি ‘রচনাত্মক কংগ্রেস ন্যাশনাল কনভেনশন’-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিদেশনীতি নিয়ে হাসি-মশকরা করেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের দাবি, মোদীর বিদেশনীতি মানেই কেবল বিশ্বনেতাদের জড়িয়ে ধরা বা কোলাকুলি করা। এই কথাকে আরও জোড়ালো করতে তিনি মঞ্চে কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিতকে জড়িয়ে ধরে অঙ্গভঙ্গিও করেন। শুধু তাই নয়, এই অনুষ্ঠানে বিজেপি-আরএসএস-কে ‘একদল জোকার’ বলেও আক্রমণ করেন রাহুল। এমনকী আলোচনার সময় জর্জিয়া মেলোনির প্রসঙ্গ টেনে আনা হলে রাহুলকেও তাতে সায় দিতে দেখা যায়।
বিজেপি নেতাদের কড়া প্রতিক্রিয়া
রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের পর একের পর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতারা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রলহাদ জোশী প্রশ্ন তোলেন, "রাহুল গান্ধী, আপনি কবে বড় হবেন? দেশ চালাতে পরিপক্ব নেতৃত্বের প্রয়োজন, অপেশাদারিত্ব এবং নাটক নয়।" তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতা, কোনও পারিবারিক রাজতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি আসেননি। রাহুলের এই ধরনের ভাষা তাঁর চরম হতাশারই প্রমাণ।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং রাহুল গান্ধীকে ‘মানসিকভাবে বিপর্যস্ত’ বলে মন্তব্য করেন এবং সোনিয়া গান্ধীকে পরামর্শ দেন তাঁর চিকিৎসার সঠিক ব্যবস্থা করতে। বিজেপি সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজ বলেন, বিরোধী দলনেতার পদের যে সাংবিধানিক মর্যাদা থাকা উচিত, রাহুল গান্ধী তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য সস্তার রাজনৈতিক কৌতুক না করে তাঁকে গঠনমূলক রাজনীতি করার পরামর্শ দেন তিনি।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে এই ধরনের কুরুচিকর রসিকতা এবং কংগ্রেস নেতাদের তা দেখে হাসাহাসি করা জনপরিসরে এক নতুন নিম্নস্তর তৈরি করেছে। তিনি এর তীব্র নিন্দা জানান।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)