/উপ নির্বাচনে দাদাকে টিকিট দেয়নি দল, ১২ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে, পাথর ছুড়ে তাণ্ডব করল অনুগামীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুগামীদের তাণ্ডবে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ। এক দুই ঘণ্টা নয়, টারা ১২ ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে রইল জাতীয় সড়ক। পুলিসকে লক্ষ্য করে চলল পাথর বৃষ্টি। শুক্র ও শনিবার ধরে মধ্যপ্রদেশর এক জাতীয় সড়কে তাণ্ডব করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রের অনুগামীরা।
এবার বিজেপি দাতিয়া আসনের উপনির্বাচনে টিকিট দেয়নি নরোত্তম মিশ্রকে। তার পরিবর্ত সেই টিকিট দেওয়া হয়েছে আশুতোস তিওয়ারিকে। ২০২৩ সালে ওই আসনে কংগ্রেসের রাজেন্দ্র ভারতীর কাছে হেরেছিলেন মিশ্র। সেবার দাতিয়া আসনে মিশ্র সাড় সাত হাজার ভোটে হেরে যান মিশ্র। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, একটি জালায়িতা মামলায় ৩ বছরের জেল হয় রাজেন্দ্র ভারতী। পাশাপাশি তাঁর বিধায়ক পদও খারিজ হয়ে যায়। সেই কারণের এবার উপনির্বাচন হচ্ছে দাতিয়া আসনে।
#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: On being denied a ticket for the upcoming assembly bypoll by the party, BJP leader Narottam Mishra says, "... We will convince the workers. These are our workers, our own people. Everyone will agree. I have no dissatisfaction with anyone. Who's… pic.twitter.com/sta1KXu51h— ANI (@ANI) July 11, 2026
অনুগামীদের ওই বেআইনি কাণ্ডে চাপ বাড়ছে নরোত্তম মিশ্রের উপরে। ফলে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, "এই সিদ্ধান্ত দলের। দলীয় কর্মীদের অনুরোধ, গায়ে পেট্রোল বা কেরোসিন ঢালার মতো কাজ করবেন না। দলের ভেতরে নিজের মতামত জানানোর সঠিক জায়গা ও নিয়ম আছে। এভাবে দলের কাছে নিজের কথা প্রকাশ করা ঠিক নয়।
নরোত্তম মিশ্রের জন্য তিওয়ারিকে দলের টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল এক মস্ত বড় ধাক্কা। সূত্রের খবর, টিকিট পাবেন বলে নিশ্চিত ছিলেন এবং ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্রও তুলে ফেলেছিলেন। তার পরেই তিনি জানতে পারেন যে তাকে এবার টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। এরপরেই শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। ৩ হাজারেরও বেশি নরোত্তম অনুগামী প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে দতিয়ার পুলিশ সুপার-সহ বেশ কয়েকজন পুলিস কর্মী আহত হন। অবশেষে নিরাপত্তা বাহিনী রাস্তা খালি করে এবং বেশ কিছু বিক্ষোভকারীকে আটকও করে।
দাতিয়ার ডিএম স্বপ্নিল ওয়াংখেড়ে সংবাদমাধ্যমে জানান, বারবার রাস্তা খালি করার অনুরোধ করা হলেও উত্তেজিত জনতা ১১-১২ ঘণ্টা হাইওয়ে বন্ধ করে রাখে। উল্টো তারা পুলিসের উপরে পাথর ছুড়তে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে। ওই অশান্তির সময় দতিয়ার পুলিস সুপার-সহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র অফিসার ও পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। পুলিসের গাড়ি এবং সাধারণ মানুষের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে।
অন্যদিকে, দাতিয়ার এলপি ময়ূর খণ্ডেলওয়াল বলেন, প্রায় ৩,০০০-এর বেশি বিক্ষোভকারী পুরো দতিয়া শহরের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার করে দেয়। জোর করে বাজারঘাট বন্ধ করার চেষ্টা করে এবং টানা ১২ ঘণ্টা রাস্তা আটকে রাখে। পাথর ছোড়ার ফলে ৬ জনেরও বেশি পুলিস কর্মী জখম হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিস কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়।
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