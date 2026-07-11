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উপ নির্বাচনে দাদাকে টিকিট দেয়নি দল, ১২ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে, পাথর ছুড়ে তাণ্ডব করল অনুগামীরা

MP BJP Leader Narottam Mishra: অনুগামীদের ওই বেআইনি কাণ্ডে চাপ বাড়ছে নরোত্তম মিশ্রের উপরে। ফলে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, "এই সিদ্ধান্ত দলের। দলীয় কর্মীদের অনুরোধ, গায়ে পেট্রোল বা কেরোসিন ঢালার মতো কাজ করবেন না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 11, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:45 PM IST
উপ নির্বাচনে দাদাকে টিকিট দেয়নি দল, ১২ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে, পাথর ছুড়ে তাণ্ডব করল অনুগামীরা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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