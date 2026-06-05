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BJP Leader Resigns: আদি-নব্যের মতের লড়াই? এবার পদ্ম শিবিরে বিদ্রোহ, দল ছাড়লেন আরও এক শীর্ষ বিজেপি নেত্রী

BJP Leader Resigns: 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি, তামিলনাড়ুর রাজ্য সম্পাদক পদের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর এবং দলের সাথে আমার সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:32 PM IST
BJP Leader Resigns: আদি-নব্যের মতের লড়াই? এবার পদ্ম শিবিরে বিদ্রোহ, দল ছাড়লেন আরও এক শীর্ষ বিজেপি নেত্রী
Image Credit: দল ছাড়লেন আরও এক শীর্ষ বিজেপি নেত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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