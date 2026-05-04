BJP WINS BENGAL: বাংলার মসনদে এসেছে বিশ্বের ধনীতম দল ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৮ কোটি সদস্যের গর্ব যেমন রয়েছে এই দলেরই, তেমনই এই দল তাদের নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্সেও বাকিদের চোখ কপালে তুলতে পারে। 

শুভপম সাহা | Updated By: May 4, 2026, 07:39 PM IST
BJP WINS BENGAL: বাংলার মসনদে এখন বিশ্বের ধনীতম দল, রয়েছে ১৮ কোটি সদস্য, ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স কত?
মোদী ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ধেয়ে এল এক অভাবনীয় ঐতিহাসিক গেরুয়া ঝড়। এই প্রথমবার বঙ্গের সিংহাসনে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)। পদ্ম ফুলের অবিশ্বাস্য ভূমিধস বিজয়ে (২০০+) খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল। ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত তূণমূল সরকার রাজ্যে ১৫ বছর ক্ষমতায় পূর্ণ করেছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালেও বিপুল জয় নিয়ে সরকার গঠন করা টিমএসি অস্তাচলে। অঙ্গ-কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গেও বিজেপি পদ্ম ফোটাল। 

এর সঙ্গেই বলে রাখা ভালো যে, বাংলার মসনদে এখন বিশ্বের ধনীতম রাজনৈতিক দল। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন যে, দলের ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স কত? বিজেপি-কে ব্যাপক ভাবেই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত, ভারতের নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিজেপির হাতে নগদ অর্থ ও ব্যাংক ব্যালেন্স মিলিয়ে ৭১১৩.৮০ কোটি টাকা (প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন ডলার) রয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের (এডিআর) সর্বশেষ প্রতিবেদন এবং নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বিজেপি-র ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে। পার্টির মোট আয় ছিল ৪,৩৪০.৪৭ কোটি টাকা। যা ভারতের ছ'টি প্রধান জাতীয় দলের মোট আয়ের প্রায় ৭৪.৫ শতাংশ! অতীত অর্থবর্ষের তুলনায় ৮৩.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

বিজেপি-র অর্থায়নের প্রধান উৎসসমূহ

দান ও অনুদান: ৩,৯৬৭.১৪ কোটি টাকা।

ইলেকটোরাল বন্ড: সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার আগে ২০২৩-২৪ সময়কালে এই বন্ডগুলি দলের তহবিলে ১,৬৮৫.৬৯ কোটি টাকা জোগান দিয়েছিল।

প্রধান ব্যয়ের খাতসমূহ:

বিজ্ঞাপন: ৫৯১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৪৩৪.৮৪ কোটি টাকা বিশেষভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যয় করা হয়েছে।

ভ্রমণ: নির্বাচনের কারণে বছরে বিমান ও হেলিকপ্টার বাবদ ১৭৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অন্যান্য দলের সঙ্গে বিজেপি-র তুলনা: বিজেপির সম্পদের পরিমাণ তার নিকটতম অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মার্চ ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী দলটির তহবিলে জমা ছিল ৮৫৭.১৫ কোটি টাকা, যা বিজেপির সম্পদের তুলনায় প্রায় ৮.৫ গুণ কম! সম্পদের বাইরেও বিজেপি-র গর্ব তাদের সদস্য। সংখ্যার বিচারে বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। দলের দাবি তাদের সদস্যসংখ্যা ১৮ কোটিরও বেশি। এই সংখ্যাটি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। ২০২৪ সালে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সদস্যসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি বলেই জানিয়েছিল।

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

