Businessman Death: 'খুব ফেঁসে গেছি রে মা...'! মেয়ের বিয়ের ঠিক আগেই পিস্তল দিয়ে নিজেকে ওড়ালেন কোটিপতি বাবা...

Surat: মেয়ের বিয়ের মাত্র ৪ দিন আগে নিজের রিভলবারে প্রাণ দিলেন 'জলি গ্রুপ'-এর মালিক তুষার ঘেলানি। তদন্তে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। মেয়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস 'বান্ধবী' পুনমকে গ্রেফতার করেছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 23, 2026, 11:48 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেয়ের বিয়ের মাত্র চার দিন আগেই আত্মঘাতী হেভিওয়েট ব্যবসায়ী বাবা। নিজের পিস্তল দিয়েই গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন জলি গ্রুপের কর্ণধার তুষার ঘেলানি। ঘটনাটি সুরাতের। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে তুষার ঘেলানির 'বান্ধবী' পুনম ভাদোরিয়াকে।

জানা গিয়েছে, পুনমের সঙ্গে দীর্ঘ ১০ বছরের সম্পর্কে ছিলেন তুষার ঘেলানি। সুরাতের এই নামকরা ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার তদন্তে উঠে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সূত্রপাত ২০১০ সালে। পুনম ভাদোরিয়া জলি গ্রুপে সাধারণ কর্মী হিসেবে যোগ দেন। মাঝে বিরতি থাকলেও ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ তিনি পুনরায় তুষার ঘেলানির সংস্পর্শে আসেন। এসিপি জেড আর দেশাই সংবাদমাধ্যমকে জানান, প্রথমে এটি পেশাদার সম্পর্ক থাকলেও ধীরে ধীরে তা ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। পুনম নিজেও স্বীকার করেছেন যে তাঁদের দুজনের সম্মতিতেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে ঘেলানির পরিবার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল।

তদন্তে আরও জানা যায়, এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক দ্রুত ব্যবসায় প্রভাব ফেলতে শুরু করে। 'বাচপন' ও 'ব্লু প্যাপিলন' নামক দুটি প্রি-প্রাইমারি স্কুলে পুনমকে ৫০ শতাংশের অংশীদার করা হয়, যদিও সেখানে তাঁর কোনও আর্থিক বিনিয়োগ ছিল না। গত ৬-৭ বছরে লাভের অংশ হিসেবে প্রায় ১.৩৭ কোটি টাকা পুনমের অ্যাকাউন্টেও পাঠানো হয়েছে। ২০২৫ সালের অগাস্টে জলি আর্কেডের দুটি বাণিজ্যিক দোকান (যার মূল্য প্রায় ১.০৬ কোটি টাকা) পুনমের নামে লিখে দেওয়া হয়। যদিও অফিসের কর্মীদের দাবি, এই হস্তান্তর উপহার হিসেবে নয় বরং চাপের মুখে করা হয়েছিল।

তুষার ঘেলানির মেয়ে তনভি পুলিসকে জানিয়েছেন, বিয়ের প্রস্তুতির মাঝেই তাঁর বাবা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিনি মেয়েকে জানিয়েছিলেন যে, পুনম নামে এক মহিলার জালে তিনি 'ফেঁসে গিয়েছেন'। বিয়ের উৎসবের সময় ওই মহিলা কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

গত ৩১ জানুয়ারি গভীর রাতে তুষার ঘেলানি নিজের লাইসেন্স করা রিভলবার দিয়ে গলায় গুলি করেন। হাসপাতালে চার দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর মেয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করে। এবং গত রবিবার পুনম ভাদোরিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারায় (আত্মহত্যায় প্ররোচনা) মামলা করা হয়েছে। পুলিস খতিয়ে দেখছে, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পত্তি হস্তান্তরের পিছনে কোনও ব্ল্যাকমেইল বা বড় কোনও চক্র কাজ করছিল কি না।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

