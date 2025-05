India Pakistan War: রাত নামতেই পঞ্জাব ও কাশ্মীরে পাক ড্রোনের হানা! বিস্ফোরণ, ব্ল্যাকআউট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সন্ধ্যা নামতেই ফের বেয়াদপি শুরু পাকিস্তানের! একের এক বিস্ফোরণের শব্দ! আবার ব্ল্যাকআউট জম্মুতে। বাজছে সাইরেন। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে আপাতত কয়েক ঘণ্টা সবাইকে ঘরে থাকার অনুরোধ করলেন কাশ্মীরের মুখ্য়মন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

আরও পড়ুন: India Pakistan War: চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি, বিমানহানা থেকে বাঁচতে সব হাসপাতালের ছাদে আঁকা হচ্ছে রেড ক্রস!

এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে খোদ জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীই লিখেছেন, জম্মুতে এখন ব্ল্যাকআউট। সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে শহরজুড়ে। আমি যেখানে আছি, সেথান থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

Intermittent sounds of blasts, probably heavy artillery, can now be heard from where I am.

It’s my earnest appeal to everyone in & around Jammu please stay off the streets, stay at home or at the nearest place you can comfortably stay at for the next few hours. Ignore rumours, don’t spread unsubstantiated or unverified stories & we will get through this together.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 9, 2025