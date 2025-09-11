Kashmir Blast: মসজিদের পাশে বিকট শব্দ! কাশ্মীরে এবার... ভূ-স্বর্গে তুমুল আতঙ্ক..
Jammu and Kashmir Doda Blast: মসজিদের লাগোয়া এলাকায় বিকট শব্দ! কাশ্মীরে বিস্ফোরণ। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। আতঙ্ক ছড়াল ডোডো জেলায়।
গত কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত কাশ্মীরের ডোডো জেলার। পাবলিক সেফটি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন স্থানীয় আপ বিধায়ক মেহরাজ মালিক। কাশ্মীরের আপের একমাত্র বিধায়ক তিনিই। বিধায়ককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তারপরেই সেই ডোডো জেলাতেই ঘটল বিস্ফোরণ।
পুলিস সূত্রে খবর, আজ বৃহস্পতিবার ডোডো জেলায় ডুমরি মহল্লায় একটি মসজিদের পাশে বিকট শব্দ শোনা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস ও ফরেনসিক টিম। বিস্ফোরণের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।
এর আগে, জম্মুর স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বিএসএফ সূত্রে খবর, চলতি বছরের ১৮ আগস্ট রাতে জম্মু থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে আরএসপুরা সেক্টরে কাটমারিয়া এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর পায়রাটিকে ধরা হয়। তার পায়ে একটি চিরকুট বাধা ছিল। তাতে উর্দু এবং ইংরেজিতে লেখা রয়েছে। উর্দুতে লেখা হয়েছে, 'কাশ্মীর ফ্রিডম', সময় এসেছে, এটা আমাদের হবে।' পাশাপাশি, ইংরেজিতে জম্মু স্টেশন আইইডি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।
