English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kashmir Blast: মসজিদের পাশে বিকট শব্দ! কাশ্মীরে এবার... ভূ-স্বর্গে তুমুল আতঙ্ক..

Jammu and Kashmir Doda Blast:  মসজিদের লাগোয়া এলাকায় বিকট শব্দ! কাশ্মীরে বিস্ফোরণ। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। আতঙ্ক ছড়াল ডোডো জেলায়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 11, 2025, 05:51 PM IST
Kashmir Blast: মসজিদের পাশে বিকট শব্দ! কাশ্মীরে এবার... ভূ-স্বর্গে তুমুল আতঙ্ক..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মসজিদের লাগোয়া এলাকায় বিকট শব্দ! কাশ্মীরে বিস্ফোরণ। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। আতঙ্ক ছড়াল ডোডো জেলায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Dog Attack: বাড়ির সামনে খেলছিল ৪-এর খুদে! আচমকাই গায়ে আতঙ্কের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর... খুবলে নিল মাংস...

গত কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত কাশ্মীরের ডোডো জেলার। পাবলিক সেফটি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন স্থানীয় আপ বিধায়ক  মেহরাজ মালিক। কাশ্মীরের আপের একমাত্র বিধায়ক তিনিই। বিধায়ককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তারপরেই সেই ডোডো জেলাতেই ঘটল বিস্ফোরণ।

পুলিস সূত্রে খবর, আজ বৃহস্পতিবার ডোডো জেলায়  ডুমরি মহল্লায় একটি মসজিদের পাশে বিকট শব্দ শোনা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস ও ফরেনসিক টিম। বিস্ফোরণের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

এর আগে,  জম্মুর স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বিএসএফ সূত্রে খবর,  চলতি বছরের ১৮ আগস্ট রাতে জম্মু থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে আরএসপুরা সেক্টরে কাটমারিয়া এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর পায়রাটিকে ধরা হয়। তার পায়ে একটি চিরকুট বাধা ছিল। তাতে উর্দু এবং ইংরেজিতে লেখা রয়েছে। উর্দুতে লেখা হয়েছে, 'কাশ্মীর ফ্রিডম', সময় এসেছে, এটা আমাদের হবে।' পাশাপাশি, ইংরেজিতে জম্মু স্টেশন আইইডি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন:  Woman Marries Two Brothers: 'দ্রৌপদী' পরম্পরায় ২ ভাইকে বিয়ে করেছিলেন হিমাচলের সুনীতা! ২ মাস না কাটতেই ভয়ংকর অভিশাপ সংসারে...

দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
KashmirblastPolice
পরবর্তী
খবর

Dog Attack: বাড়ির সামনে খেলছিল ৪-এর খুদে! আচমকাই গায়ে আতঙ্কের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর... খুবলে নিল মাংস...
.

পরবর্তী খবর

Dad dies at son's funeral: আত্মার খেলা? ছেলের শেষকৃত্যেই মৃত্যু বাবার! কাঁধে করে কফিনবন...