Coaching Centre Blast: বিস্ফোরণের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিসের অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকল। তারাই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 4, 2025, 07:39 PM IST
Coaching Centre Blast: বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল কোচিং সেন্টার, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ উড়ে গিয়ে পড়ল একশো মিটার দূরে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা কোচিং সেন্টার-সহ আসপাশের এলাকা। বিকট ওই বিস্ফোরণে এখনওপর্যন্ত ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। গুরুতর আহত ৭ জন। এদের অনেকেরই আঘাত গুরুতর। শনিবার ওই বিস্ফোরণ ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদের সতনপুর মান্ডির একটি কোচিং সেন্টারে। কীভাবে ওই বিস্ফোরণ ঘটল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, আচমকাই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে 'সান ক্লাসেস লাইব্রেরি' নামে ওই কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বেসমেন্টে থাকা অধিকাংশ আসবাদপত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নিহত ও আহতরা ধ্বংস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান।  প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বেসমেন্টে ছিল একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক। সেখানে জমে থাকা মিথেন গ্যাস থেকে ওই বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তবে এই কথার বিরোধিতা করছেন অনেকে।

বিস্ফোরণের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিসের অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকল। তারাই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যর বিস্ফোরণের দাপটে উড়ে যায় কোচিং সেন্টারের একদিকের অংশ। একটি গ্রিল পাওয়া গিয়েছে প্রায় দেড়শো মিটার দূরে। মৃতদেহর অংশ উড়ে গিয়ে পড়ে কমপক্ষে একশো মিটার দূরে। ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আহতদের উপযুক্ত চিকিত্সার নির্দেশ দিয়েছেন।

ফারুখাবাদের এসপি আরতি সিং বলেন, পুলিসের কাছে বিস্ফোরণের খবর আসে বিকেল ৩টে ১৯ মিনিট নাগাদ। ওখানে একটি কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক ছিল। সেই ট্যাঙ্কে অতিরিক্ত মিথেন জমে যাওয়ায় প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ওই বিস্ফোরণে ৭ জন আহত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

ওই বিস্ফোরণ নিয়ে সুর তুলেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা সঞ্জয় চৌধুরী বলেন, এটি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা। যারা ওই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।

