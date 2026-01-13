Blinkit 10 Minutes Delivery: ঘরে বাইরে প্রবল চাপ, ধর্মঘটের পরই Blinkit-Instamart আর দেবে না ১০ মিনিটে ডেলিভারি
Gig Workers 10 Minutes Delivery News: সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য Blinkit, Zepto, Swiggy) এবং Zomato-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ১০ মিনিটেই ডেলিভারি। ডেলিভারি বয়দের ধর্মঘাটের পর এবার ১০ মিনিটের ডেলিভারি ফিচার তুলে নিচ্ছে Blinkit। এনিয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করার পরই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল ই-কমার্স কোম্পানি। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মণ্ডব্যর মধ্যস্থতায় বড়সড় জয় ব্লিংকিট, জেপটো, সুইগি এবং জোমাটোর ডেলিভারি কর্মীদের। ইতিমধ্যেই এই অপশন তুলে নিল ব্লিংকিট। বাকি অ্যাপগুলিও এই অপশন তুলে নিতে চলেছে। এমনটাই সূত্রের খবর।
জানা যাচ্ছে Blinkit তাদের সব ধরনের প্রচার থেকে "১০ মিনিটে ডেলিভারি"—এই কথাটি সরিয়ে নেবে। বিজ্ঞাপন, প্রচার বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, কোথাও আর এই সময়সীমার কথা উল্লেখ করা হবে না। এই পরিবর্তনের মানে কিন্তু এই নয় যে, আপনার অর্ডার করা জিনিস আসতে অনেক দেরি হবে। ডেলিভারি আগের মতোই দ্রুত হতে পারে। আসল বদলটি হল তাদের প্রতিশ্রুতির ধরনে। কোম্পানিগুলো এখন জনসমক্ষে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের ধরাবাঁধা গ্যারান্টি দেওয়া বন্ধ করবে। এমন কোনো দাবি আর করা হবে না যা ডেলিভারি বয়দের বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাতে বা ট্রাফিক আইন ভাঙতে প্ররোচিত করতে পারে।
সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য Blinkit, Zepto, Swiggy) এবং Zomato-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আলোচনায় মন্ত্রী কোম্পানিগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন যে,তাদের ব্র্যান্ডিং বা প্রচারের কাজে যেন নির্দিষ্ট কোনো 'ডেলিভারি টাইম লিমিট' ব্যবহার না করা হয়।
আরও পড়ুন-নিপা আতঙ্কে কাঁটা কাটোয়া! আক্রান্ত নার্সের বাড়ি খালি করে সিল করল স্বাস্থ্য দফতর, কারা কারা সংস্পর্শে তল্লাশি...
কেন এই বদল
গত ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর দেশজুড়ে ডেলিভারি কর্মীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। কর্মীদের ইউনিয়নগুলোর অভিযোগ ছিল— এই কোম্পানিগুলো তাদের ওপর বিপজ্জনক ডেলিভারির জন্য চাপ দিচ্ছে, তাদের আয় কমিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের পর্যাপ্ত বিমা বা অন্যান্য সুবিধা দিচ্ছে না।
যদিও ইংরেজি নববর্ষের রাতে ডেলিভারি পরিষেবা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এই ধর্মঘট 'খুব দ্রুত ডেলিভারি' এবং 'কর্মীদের নিরাপত্তা'র বিষয়টি আবার সবার সামনে নিয়ে আসে। এর ফলেই সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।
জোম্যাটো (Zomato) সিইও দীপিন্দর গোয়েলসহ অন্যান্যরা দাবি করেছিলেন যে, দ্রুত ডেলিভারি মানেই দ্রুত গাড়ি চালানো নয়; বরং এটি তাদের উন্নত সিস্টেমের কারসাজি। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, ডেলিভারি পার্টনাররা বিমার আওতাভুক্ত।
তবে সরকারের কড়াকড়ির পর কোম্পানিগুলো এখন অনেক বেশি সতর্ক। ১০ মিনিটে যে গ্যারান্টি তারা দিত, সেখান থেকে তারা সরে আসছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)