Blinkit Delivery Boy Viral VDO: এ জীবন চাই না! রাত তিনটেয় ইঁদুর মারার বিষ অর্ডার যুবতীর, তারপরই ব্লিংকিট ডেলিভারি বয়...

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
Online Delivery Viral VDO: ডেলিভারি বয়ের বয়ান অনুযায়ী, অর্ডারে তিনটি ইঁদুরের বিষের প্যাকেট ছিল। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে তিনি জানান, মাঝরাতে এই ধরনের অর্ডার এবং গ্রাহকের মানসিক অবস্থা দেখে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। যখন তিনি গন্তব্যে পৌঁছান, দেখেন ওই তরুণী প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছেন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 9, 2026, 09:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গভীর রাতে এক তরুণীর কাছে ইঁদুরের বিষ পৌঁছে দিতে অস্বীকার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রশংসা কুড়াচ্ছেন এক ব্লিনকিট (Blinkit) ডেলিভারি বয়। ওই তরুণী বিষটি নিজের ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন—এমন আশঙ্কা থেকেই তিনি এই পদক্ষেপ নেন। নেটিজেনরা তাঁর এই মানবিক এবং বিচক্ষণ কাজের জন্য তাঁকে 'গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল' বা রক্ষাকর্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ঘটনার বিবরণ

ডেলিভারি বয়ের বয়ান অনুযায়ী, অর্ডারে তিনটি ইঁদুরের বিষের প্যাকেট ছিল। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে তিনি জানান, মাঝরাতে এই ধরনের অর্ডার এবং গ্রাহকের মানসিক অবস্থা দেখে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। যখন তিনি গন্তব্যে পৌঁছান, দেখেন ওই তরুণী প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছেন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন।

তিনি ভিডিয়োতে বলেন, যদি সত্যিই বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব থাকত, তবে এই অর্ডারটি সন্ধ্যাবেলা বা পরের দিন সকালেও দেওয়া যেত। মাঝরাতে বিষ অর্ডার করার বিষয়টি তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি।

উপস্থিত বুদ্ধি ও জীবন রক্ষা

অর্ডারটি তরুণীর হাতে তুলে না দিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। তিনি তাঁকে বোঝান যে, সমস্যা যাই হোক না কেন, জীবন শেষ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয়। তিনি সরাসরি তরুণীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি আত্মহত্যার জন্যই এই বিষ অর্ডার করেছেন?'

প্রথমে তরুণী বিষয়টি অস্বীকার করলেও, ডেলিভারি বয় নাছোড়বান্দা ছিলেন। তিনি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ কাউন্সিলিং করেন এবং শেষ পর্যন্ত তরুণীটিকে দিয়ে অর্ডারটি বাতিল করাতে সক্ষম হন। ভিডিওর শেষে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, "আজ আমার মনে হচ্ছে যে আমি সত্যিই বড় কিছু একটা অর্জন করেছি।"

ভাইরাল ভিডিওতে ডেলিভারি বয়ের বক্তব্য:

'মোট তিনটি ইঁদুরের বিষ ছিল। আমি জানি না ঠিক কী সমস্যা ছিল, কিন্তু ওকে ওভাবে কাঁদতে দেখে আমার মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো কারণে তিনি এটা অর্ডার করেছেন। গ্রাহকের লোকেশনে পৌঁছানোর পর তো আমি স্রেফ বিষটা দিয়ে চলে আসতে পারি না, তাই না? উনি সমানে কাঁদছিলেন। আমি উনার কাছে গিয়ে বললাম, আপনার যাই সমস্যা থাকুক, দয়া করে আত্মহত্যা করবেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আত্মহত্যার জন্য এটা অর্ডার করেছেন?' তিনি বললেন, 'না ভাই, তেমন কিছু নয়।' আমি তখন বললাম, 'না, মিথ্যে বলবেন না। আপনি এটাই করতে চেয়েছিলেন। ইঁদুরের সমস্যা থাকলে তো সন্ধ্যা সাতটা বা পরের দিনও অর্ডার করা যেত। এই সময়ে অর্ডার করার কোনো মানে নেই।' পরে আমি উনাকে বোঝালাম এবং অর্ডারটি ক্যানসেল করালাম।'

নেটিজেনদের প্রশংসা
ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পর ইন্টারনেটে প্রশংসার ঝড় উঠেছে।

এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'অসাধারণ মানবিকতা। একটি জীবন বাঁচানোর জন্য এই ডেলিভারি বয়কে কুর্নিশ জানাই।'

অন্য একজন লিখেছেন, 'ইনি কেবল একজন ডেলিভারি বয় নন, ইনি সবুজ জ্যাকেট পরা একজন রক্ষাকর্তা। প্রোটোকলের চেয়ে মানবিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।'

অনেকে আবার পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে পুলিশ বা হেল্পলাইন নম্বরকেও জানানো উচিত।

এই ঘটনাটি কেবল জীবন বাঁচানোর গল্প হিসেবেই নয়, বরং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং দৈনন্দিন কাজের মাঝেও একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্ব নিয়ে নেট দুনিয়ায় নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

