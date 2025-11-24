SIR Case: কমিশনের 'খুবই কাজের মেয়ে' ডিঙ্কল অকালেই ঝরে গেলেন! এবার গুজরাতে BLO-র রহস্যমৃত্যু...

SIR Case: কমিশনের 'খুবই কাজের মেয়ে' ডিঙ্কল অকালেই ঝরে গেলেন! এবার গুজরাতে BLO-র রহস্যমৃত্যু...
SIR Case: সুরাতের বাসিন্দা ছিলেন বছর ছাব্বিশের ডিঙ্কল শিংগোদাওয়ালা। সুরাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। আবার BLO হিসেবেও দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।
২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাতেও এবার BLO-র রহস্যমৃত্যু। বাথরুমে হঠাত্ জ্ঞান হারান। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। নিছকই দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু? প্রশ্ন উঠেছে।
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ডিঙ্কল শিংগোদাওয়ালা। সুরাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন বছর ছাব্বিশের ওই তরুণীর। গুজরাতেও এখন SIR চলছে। BLO-র দায়িত্বও সামলাচ্ছিলেন ডিঙ্কাল। আমদাবাদের ওলপাড় তালুকায় পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, BLO হিসেবে অত্য়ন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করছিলেন ডিঙ্কাল। ডেপুটি কালেক্টর নেহা সাভানি বলেন, 'ডিঙ্কলের-কাজের রিপোর্ট খুব ভালো ছিল। AIR (Annual Integrated Revision)-র কাজ খুব দ্রুত শেষ করছিল। নির্ধারিত কাজের ৪৫ শতাংশ শেষ করে ফেলেছিল'।
সেই ডিঙ্কলের মৃত্যু ঘিরেই রহস্য দানা বেঁধেছে। পুলিস সূত্রে খবর, বাথরুমে গ্যাস গিজার ছিল। সেক্ষেত্রে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বাথরুমে পরে যাওয়ার পর ওই BLO-কে বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা করা হয়। কিন্তু স্থানীয় একটি বেসরকারি নিয়ে যাওয়ার কয়েট মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
এদিকে তামিলনাড়ুতে SIR-এ কাজের চাপে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন BLO। সহকর্মীদের অভিযোগ, তাঁকে রাতারাতি ২০০ ফর্ম ফিলাপ করে কমিশনের অ্য়াপে আপলোড করতে বলেছিলেন সুপারভাইজার। করতে না পারলে আবার সাসপেন্ড করার হুমকি! রাত পর্যন্ত অবং পরের দিন সকাল ৬টায়ও বারবার ভিডিয়ো কল করছিলেন সুপারভাইজার। এরপর বাড়িতে থাকা চল্লিশেরও বেশি ঘুমে ওষুধের খেয়ে আত্মহত্য়ার চেষ্টা করেন ওই BLO।
