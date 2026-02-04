Woman Kills Boyfriend: রক্তাক্ত প্রেম! প্রেমিকাকে ব্লক, রাগে সোজা বুকে ছুরি... লুটিয়ে পড়লেন বিজেপি নেতার ভাইপো...

Woman Kills Boyfriend: রক্তাক্ত প্রেম! প্রেমিকাকে ব্লক, রাগে সোজা বুকে ছুরি... লুটিয়ে পড়লেন বিজেপি নেতার ভাইপো...
Chhattisgarh: মোবাইলে ব্লক করার জেরে প্রেমিকের বুকে ছুরি চালিয়ে তাঁকে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকার বিরুদ্ধে। মৃত কামতা প্রসাদ (২৫) সম্পর্কে স্থানীয় এক বিজেপি নেতার ভাইপো ছিলেন। ছয় মাস আগে ইনস্টাগ্রামে আলাপ হওয়া প্রেমিকা রোশনির সঙ্গে সম্প্রতি তাঁর মনোমালিন্য চলছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফোনে ব্লকড প্রেমিকাকে। সেই রাগে প্রেমিককে মেরেই ফেলল। ঘটনাটি ছত্তীসগঢ়ের বিলাসপুরের। মোবাইলে ব্লক করাকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি কাণ্ড। প্রেমিকের ফোন নম্বর 'ব্লক' করে দেওয়া নিয়ে বিবাদের জেরে তাঁকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে এই ভয়ংকরে ঘটনাটি ঘটেছে।
পুলিস জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম কামতা প্রসাদ সূর্যবংশী (২৫)। তিনি বিলাসপুরের একটি হোটেলে কাজ করতেন। প্রায় ছয় মাস আগে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় হয় ২২ বছর বয়সী তরুণী রোশনি সূর্যবংশীর সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত কয়েকদিন ধরে কামতা ও রোশনির সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কামতা কথা বলা বন্ধ করে দেন এবং রোশনির ফোন নম্বর ও মেসেজ ব্লক করে দেন।
পুলিসের ধারণা, কামতা অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন- এই সন্দেহে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রোশনি। মঙ্গলবার দুপুরে একটি ছুরি নিয়ে কামতার ভাড়াবাড়িতে চড়াও হন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কামতা দরজা খুলতেই রোশনি তাঁর মোবাইল ফোনটি দেখতে চান। এই নিয়ে শুরু হয় তুমুল বাকবিতণ্ডা। ধস্তাধস্তি চলাকালীন রোশনি তাঁর সঙ্গে থাকা ছুরিটি কামতার বুকে বসিয়ে দেন। চিৎকার শুনে কামতার রুমমেট ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় কামতার।
পুলিস আধিকারিক সুম্মত সাহু জানিয়েছেন, অভিযুক্ত তরুণী রোশনিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোশনির দাবি, তিনি কেবল ভয় দেখানোর জন্য ছুরি নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে বিষয়টি পরিকল্পিত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। মৃত কামতা প্রসাদ সূর্যবংশী স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি রাজেশ সূর্যবংশীর ভাইপো বলে জানা গিয়েছে। পুলিস দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে।
