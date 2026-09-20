/রক্তখেকো বিএমডব্লিউ! সর্বনাশা গতিতে এসে ব্রিজ থেকে ছিটকে সোজা নীচে গিয়ে পড়ল গাড়িটি! দোমড়ানো গাড়ির ভিতরেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার বিএমডব্লিউ! এবার অকুস্থল মুম্বই। মুম্বইয়ের কোস্টাল রোড ব্রিজে আজ, রবিবার ভোরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ও ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা! বেপরোয়া গতির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে সোজা নীচে ছিটকে পড়ল বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ। মারাত্মক এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
গতিতেই সর্বনাশ?
রবিবার ভোরেই মারাত্মক দুর্ঘটনা। মুম্বইয়ের কোস্টাল রোডে সেতু থেকে ছিটকে নীচে পড়ে যায় BMW গাড়িটি। মারাত্মক এই দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ভোর প্রায় ৫টা ২০ মিনিটে লালা কলেজের বিপরীতে লোটাস জেটির কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় গাড়ির ড্রাইভারকে আটক করেছে পুলিস৷ কোস্টাল রোড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গিয়েছে, BMW-টি মেরিন ড্রাইভ থেকে হাজি আলির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত গতিকেই দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে।
ট্রমা ওয়ার্ডে আশঙ্কাজনক
সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পর গাড়িতে থাকা চারজনকেই নিকটবর্তী নায়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অবস্থায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ২০ বছর বয়সী যুবককে ট্রমা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।
রক্তখেকো বিএমডব্লিউ
মুম্বই কোস্টাল রোড প্রায় সাড়ে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্রিওয়ে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভকে বান্দ্রা এবং ওরলি সি লিঙ্কের সঙ্গে জোড়ে এই রাস্তা। চলতি বছরের জুনে বদলাপুরের কাছে নির্মীয়মাণ দিল্লি-মুম্বই, মুম্বই-বডোদরা এক্সপ্রেসওয়ের অংশে বিএমডব্লিউ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন দু’জন। গত ২১ জুন জন্মদিনের পার্টি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি। ওই গাড়িটিতে তিন জন আরোহী ছিলেন। ঘটনাস্থলেই দু’জনের মৃত্যু হয়েছিল।
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