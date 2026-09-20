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রক্তখেকো বিএমডব্লিউ! সর্বনাশা গতিতে এসে ব্রিজ থেকে ছিটকে সোজা নীচে গিয়ে পড়ল গাড়িটি! দোমড়ানো গাড়ির ভিতরেই...

Mumbai Coastal Road accident: ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে, যেখানে দুর্ঘটনার রোমহর্ষক দৃশ্য ধরা পড়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ভোর ৫টা ৩ মিনিট নাগাদ গাড়িটি আচমকা ওভারব্রিজ থেকে নীচে পড়ে যায়। আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:34 PM IST
রক্তখেকো বিএমডব্লিউ! সর্বনাশা গতিতে এসে ব্রিজ থেকে ছিটকে সোজা নীচে গিয়ে পড়ল গাড়িটি! দোমড়ানো গাড়ির ভিতরেই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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