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জলে দুর্গন্ধ পেয়েই রমেশ ছাদে উঠে যান ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করতে, ঢাকনা খুলতেই চোখ কপালে

Tamil Nadu Horror: কারণ এলাকাটি খুবই জনবহুল। ফলে লাশ গায়েব করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:41 PM IST
জলে দুর্গন্ধ পেয়েই রমেশ ছাদে উঠে যান ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করতে, ঢাকনা খুলতেই চোখ কপালে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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