  • Chattisgarh Blast: বিকট শব্দে ফেটে গেল বিদ্যুত্ কেন্দ্রের বয়লার, ভয়ংকর তাপে ঝলসে মৃত্যু ১০ জনের

Chattisgarh Blast: বিকট শব্দে ফেটে গেল বিদ্যুত্ কেন্দ্রের বয়লার, ভয়ংকর তাপে ঝলসে মৃত্যু ১০ জনের

Chattisgarh Blast: মঙ্গলবার বিকেলে শক্তি জেলার সিংহিতারাই গ্রামে বেদান্ত লিমিটেডের বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিস ও উদ্ধারকারী দল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 15, 2026, 12:25 PM IST
Chattisgarh Blast: বিকট শব্দে ফেটে গেল বিদ্যুত্ কেন্দ্রের বয়লার, ভয়ংকর তাপে ঝলসে মৃত্যু ১০ জনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছত্তীসগঢ়ে ভয়কর বিস্ফোরণ। বিকট আওয়াজ করে ফেটে গেল বিদ্যুত্ কেন্দ্রের বয়লার। শক্তি জেলার ওই ভয়ংকর দুর্ঘটনার এখনওপর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। আহত ৩২ জন। এদের অধিকাংশই বিদ্যুত্ কেন্দ্রের কর্মী। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত অনেকেই ওই কেন্দ্রে আটকে রয়েছেন বলে খবর। 

পুলিস সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে শক্তি জেলার সিংহিতারাই গ্রামে বেদান্ত লিমিটেডের বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিস ও উদ্ধারকারী দল। মৃত শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই শরীর একেবারে পুড়ে গিয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক মুখপাত্র জানান, “১৪ এপ্রিল বিকেলে আমাদের সিংহিতারাই প্ল্যান্টের একটি বয়লার ইউনিটে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এতে আমাদের সাব-কন্ট্রাক্টর এনজিএসএল-এর কর্মীরা জড়িত ছিলেন, যারা ওই ইউনিটটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমাদের প্রথম কাজ হলো আহতদের দ্রুত এবং সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা আহতদের পূর্ণ সহযোগিতা দিচ্ছি এবং চিকিৎসক দল ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। কীভাবে ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আমাদের অংশীদার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলিতভাবে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।”

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনাকে “মর্মান্তিক” বলে উল্লেখ করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেন, “ছত্তীসগঢ়ে শক্তি জেলায় একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। আহতরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই কামনা করি। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করছে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল (PMNRF) থেকে মৃতদের পরিবারের প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।”

ছত্তীসগঢ়ে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এই ঘটনাকে “অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক” বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, “এই দুর্ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যু ও আহত হওয়ার খবর অত্যন্ত কষ্টদায়ক। শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। জেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চলছে। আহতদের ভালো চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

তিনি আরও আশ্বাস দেন, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে। “এই ঘটনায় যারা দোষী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে,” তিনি বলেন।

