Bollywood’s Baba Vanga: 'সোনার দাম ১ লাখ ছোঁবে অচিরেই...' ৩৫ বছর আগেই হাসতে হাসতে বলে দিয়েছিলেন 'বলিউডের বাবা ভাঙ্গা'! কে সেই স্টার?

Bollywood’s Baba Vanga: 'সোনার দাম ১ লাখ ছোঁবে অচিরেই...' ৩৫ বছর আগেই হাসতে হাসতে বলে দিয়েছিলেন 'বলিউডের বাবা ভাঙ্গা'! কে সেই স্টার?
Gold Price prediction by Bollywood's prediction: কেউ কেউ কৌতুক করে বলছেন, 'শক্তি কাপুরই ভারতের প্রথম অর্থনীতিবিদ হওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনি বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বহু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সোনার দামের আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১ লাখ টাকার ঐতিহাসিক মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে। আর এই অগ্নিমূল্যের বাজারে হঠাৎ করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় খল অভিনেতা ও কমেডিয়ান শক্তি কাপুর। আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগের একটি পুরনো ভিডিয়োতে তিনি সোনার দাম নিয়ে যে কথা বলেছিলেন, তা আজ বাস্তব রূপ পাওয়ায় নেটিজেনরা তাকে মজার ছলে ‘বলিউডের বাবা ভাঙ্গা’ (বিখ্যাত বুলগেরীয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা) হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন।
ঘটনাটি কী? সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই সাদা-কালো ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, শক্তি কাপুর হাস্যরসের ছলে সোনার দাম সম্পর্কে কথা বলছেন। তিনি বলেছিলেন যে, এক সময় সোনার দাম আকাশচুম্বী হবে এবং এটি ১ লাখ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে। যদিও তৎকালীন সময়ে তার এই কথাটি ছিল নিছকই কৌতুক কিংবা চলচ্চিত্রের কোনও সংলাপের অংশ, কিন্তু বর্তমানে সোনার বাজারমূল্য যখন সত্যিই ১ লাখ টাকা স্পর্শ করেছে, তখন সেই পুরনো ক্লিপটি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া: ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর এক্স, টুইটার এবং ইনস্টাগ্রামে নেটিজেনরা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। কেউ কেউ কৌতুক করে বলছেন, 'শক্তি কাপুরই ভারতের প্রথম অর্থনীতিবিদ হওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনি বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বহু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।' আবার অনেকে তাকে ‘ভবিষ্যৎদ্রষ্টা’ হিসেবে অভিহিত করে লিখছেন যে, শক্তি কাপুরের সেই ভবিষ্যৎবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। যদিও ভিডিয়োতে পরিমাপের বিষয়টি নিয়ে সামান্য পার্থক্য ছিল, তবুও ১ লাখ টাকার অংকটি বর্তমানে মানুষের মনে দাগ কাটছে।
সোনার বর্তমান বাজার দর: সম্প্রতি MCX-এ অক্টোবর গোল্ড কন্ট্রাক্টের দাম ১,০০,৪৮৪ টাকা (১০ গ্রাম প্রতি) ছাড়িয়ে এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দামের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে প্রতি আউন্স সোনার দাম প্রায় ৩,৫০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটেই শক্তি কাপুরের সেই পুরনো ভিডিওটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।
শক্তি কাপুরের বর্তমান কাজ: শক্তি কাপুরকে শেষবার পর্দায় দেখা গেছে ২০২৩ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘অ্যানিমাল’-এ। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এই ছবিতে তিনি পিকে মিশ্র নামক এক প্রাক্তন মাফিয়ার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে রণবীর কাপুর, অনিল কাপুর এবং ববি দেওলের মতো তারকাদের পাশাপাশি তার অভিনয়ও প্রশংসিত হয়েছিল।
বর্তমানে সোনার দামের এই রেকর্ড উচ্চতা এবং শক্তি কাপুরের সেই পুরনো ‘ভবিষ্যৎবাণী’র কাকতালীয় মিলটি নেটদুনিয়ায় বিনোদনের এক নতুন খোরাক জোগাচ্ছে। অনেক বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ মানুষ এই ভিডিয়োটি শেয়ার করে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছেন।
