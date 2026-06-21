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বলিউড আর ক্রিকেটকে দশ গোল দিয়ে যোগ-ই কি এখন বিশ্বমাঠে ভারতের 'মেসি'? সবচেয়ে শক্তিশালী গ্লোবাল ব্র্যান্ড?

International Yoga Day: বাকি বিশ্ব কী কী দিয়ে ভারতকে চিনে নেয়? দুটি মাত্র জিনিস-- বলিউড আর ক্রিকেট! কিন্তু নতুন একটা বিষয়ও এবার উঠে আসছে বলে মত অনেকের। কী সেটা? সেটা হল যোগ। ২০১৫ সালের ২১ জুন বিশ্ব জুড়ে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়েছিল। এবার এর দ্বাদশতম উদযাপন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 21, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:02 PM IST
বলিউড আর ক্রিকেটকে দশ গোল দিয়ে যোগ-ই কি এখন বিশ্বমাঠে ভারতের 'মেসি'? সবচেয়ে শক্তিশালী গ্লোবাল ব্র্যান্ড?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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