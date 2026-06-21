বলিউড আর ক্রিকেটকে দশ গোল দিয়ে যোগ-ই কি এখন বিশ্বমাঠে ভারতের 'মেসি'? সবচেয়ে শক্তিশালী গ্লোবাল ব্র্যান্ড?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের দৃষ্টিতে যোগ কখনও নিছক ব্যায়াম নয়, তা এক গভীর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জারিত। তা, একই সঙ্গে লাইফস্টাইল ও জীবনযাপন। আর এই প্রসঙ্গেই উঠে আসছে একটা নতুন ধারণা গড়ে ওঠার বিষয়। বলিউড আর ক্রিকেটকে দশ গোল দিয়ে যোগ-ই কি এই এখন বিশ্বমাঠে ভারতের 'মেসি'? সবচেয়ে শক্তিশালী গ্লোবাল ব্র্যান্ড?
বলিউড, ক্রিকেট আর যোগ
বাকি বিশ্ব কী কী দিয়ে ভারতকে চিনে নেয়? দুটি মাত্র জিনিস-- বলিউড আর ক্রিকেট! কিন্তু নতুন একটা বিষয়ও এবার উঠে আসছে বলে মত অনেকের। কী সেটা? সেটা হল যোগ-- বা, একালের ট্রেন্ডি ধাঁচে 'ইয়োগা'! অনেকের মতে, এখন ধীরে ধীরে বলিউড আর ক্রিকেটকে দশ গোল দিয়ে যোগ-ই বিশ্বমাঠে হয়ে উঠছে ভারতের 'মেসি'! মেসির মতোই সে জিতে নিচ্ছে এক-একটা হার্ডল। যোগই এখন বিশ্বে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্লোবাল ব্র্যান্ড! এই মুহূর্তে ভারতের 'বিগেস্ট সফ্ট পাওয়ার সাকসেস'ও কি যোগ-ই? আর সেই সূত্রেই বহুচর্চিত ২১ জুন দিনটি-ই বিশ্ববাজারে হয়ে উঠছে নতুন হিরো?
দেশে-দেশে
যোগ ভারতের হলেও, তা সারা পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় দেশগুলিতেই অনুশীলিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। তাই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। সমস্ত দেশের দূতাবাস, প্রশাসন, তাদের সেনাবাহিনী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ২১ জুন বিশেষ যোগ কর্মসূচি পালন করে।
সব চেয়ে বড় সফ্ট পাওয়ার
ক্রমশ সুস্থতা বা 'ওয়েলনেসে'র এক প্রধান স্তম্ভে পরিণত হওয়া যোগ কি এখন বিশ্বে ভারতের সব চেয়ে বড় সফট পাওয়ার বা সব চেয়ে শক্তিশালী নমনীয় শক্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে? যোগ এখন ১৯০টিরও বেশি দেশে প্রজ্ঞা, শান্তি এবং সর্বজনীন সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেয়। এই চর্চার দ্রুত প্রসার কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতকে নিশ্চিতভাবে অনেক নিরাপদ ও শক্তিশালী রাখবে। যোগ এখন ভারতের প্রধান সাংস্কৃতিক রফতানি পণ্য হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতিও। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রসংঘে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের প্রস্তাব দেন।
কূটনৈতিক হাতিয়ার
সবচেয়ে বড় কথা হল, ইদানীং বিশ্বনেতারা প্রায়শই পারস্পরিক সম্পর্কের বরফ গলাতে বা প্রাথমিক সখ্য গড়ে তুলতে যোগ কূটনীতির আশ্রয় নিচ্ছেন! আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগের বার্ষিক বৈশ্বিক উদযাপন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে! বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি মানুষ এতে অংশ নিচ্ছেন এবং এটি ক্রমে এক বিশাল সামাজিক আয়োজনে পরিণত হয়ে উঠছে!
এবং অর্থনীতি
যোগ অর্থনৈতিক গতিশীলতারও জন্ম দিয়েছে। ভারতের ওয়েলনেস বা সুস্থতাকেন্দ্রিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়ছে যোগব্যায়ামের এই চর্চা। ইদানীং ঋষিকেশ ও মহীশূরের মতো গন্তব্যগুলিতে আন্তর্জাতিক পর্যটনকে উৎসাহিত করছে যোগ-চর্চা। সারা বিশ্বে যোগের প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই সব দিক বিচার করে এটা বললে হয়তো অত্যক্তি হয় না যে, যোগ এখন ভারতের বিগেস্ট সফ্ট পাওয়ার সাকসেস!
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