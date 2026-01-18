Bomb Threat in IndiGo flight: ন্যাপকিনে লেখা 'বোমা আছে, পালাও!' ২২২ যাত্রী নিয়ে মাঝআকাশেই হুড়মুড়িয়ে নামল ইন্ডিগো বিমান... দেখুন সেই রোমহর্ষক ভিডিয়ো...

Bomb Threat in IndiGo flight: ন্যাপকিনে লেখা 'বোমা আছে, পালাও!' ২২২ যাত্রী নিয়ে মাঝআকাশেই হুড়মুড়িয়ে নামল ইন্ডিগো বিমান... দেখুন সেই রোমহর্ষক ভিডিয়ো...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার সকালে এক ভয়াবহ বোমাতঙ্কের জেরে দিল্লি থেকে পশ্চিমবঙ্গগামী ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান উত্তরপ্রদেশের লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়। মাঝ আকাশে বোমার খবর ছড়িয়ে পড়ায় যাত্রীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হলেও, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে, বিমানের সমস্ত যাত্রী এবং বিমানকর্মীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত ও উদ্ধার হওয়া চিরকুট
পুলিস ও বিমানবন্দর সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিমানটি যখন মাঝ আকাশে, তখন প্রাথমিক তল্লাশির সময় বিমানের শৌচাগার বা আসন সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি টিস্যু পেপার উদ্ধার করেন নিরাপত্তা কর্মীরা। সেই টিস্যু পেপারটিতে হাতে লেখা ছিল একটি ভয়াবহ বার্তা— “প্লেন মে বম্ব” (বিমানে বোমা আছে)। এই চিরকুটটি উদ্ধার হওয়ার পরপরই বিমানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং পাইলট দ্রুত নিকটবর্তী বিমানবন্দরে অবতরণের অনুমতি চান।
সময়ক্রম ও যাত্রীদের বিবরণ
ইন্ডিগোর এই বিশেষ ফ্লাইটটি ছিল 6E-6650, যা রবিবার সকাল ৭:৪৬ মিনিটে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরার উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করেছিল। বিমানটিতে মোট ২২২ জন যাত্রী ছিলেন, যার মধ্যে ৮টি শিশুও (ইনফ্যান্ট) ছিল। এছাড়া বিমানে ছিলেন ২ জন পাইলট এবং ৫ জন কেবিন ক্রু।
সকাল ৮:৪৬ মিনিট নাগাদ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC) বিমানে থাকা বোমার হুমকির বিষয়টি জানতে পারে। সময় নষ্ট না করে বিমানটিকে লখনউয়ের চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর সকাল ৯:১৭ মিনিট নাগাদ বিমানটি লখনউ বিমানবন্দরে নিরাপদে জরুরি অবতরণ করে।
পরবর্তী পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা তল্লাশি
অবতরণের পরপরই বিমানটিকে বিমানবন্দরের মূল এলাকা থেকে দূরে একটি নির্জন স্থানে বা 'আইসোলেশন বে'-তে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে থেকেই সেখানে প্রস্তুত ছিল বোম ডিসপোজাল স্কোয়াড (BDS), দমকল বাহিনী এবং উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা।
যাত্রী সরিয়ে নেওয়া: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্ত যাত্রী ও কর্মীদের বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়।
ব্যাপক তল্লাশি: স্নাইফার ডগ এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বোম স্কোয়াড বিমানের প্রতিটি কোণা, যাত্রীদের মালপত্র এবং কার্গো হোল্ড পরীক্ষা করে।
তদন্ত প্রক্রিয়া: ফরেনসিক দল চিরকুটটি পরীক্ষা করছে যাতে হাতের লেখা দেখে অপরাধীকে শনাক্ত করা যায়।
ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষের বক্তব্য
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপত্তাই আমাদের কাছে প্রধান অগ্রাধিকার। বিমানটিতে বোমার হুমকির খবর পাওয়ার সাথে সাথেই নির্ধারিত সমস্ত নিরাপত্তা প্রটোকল বা বিধি অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করছি।"
বর্তমান পরিস্থিতি
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, দীর্ঘ তল্লাশির পর বিমানটি থেকে সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার করা হয়নি। তবে কে বা কারা এই চিরকুটটি রেখেছিল এবং এর পেছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিমানে থাকা যাত্রীদের তালিকা এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে চিরকুটের লেখকের খোঁজ চালানো হচ্ছে। লখনউ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনার কারণে অন্যান্য বিমান চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটলেও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
এমন ঘটনা বিমানে থাকা যাত্রীদের মানসিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিলেও, বড় কোনো বিপদ ছাড়াই বিমানটি লখনউতে নামাতে পারায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে প্রশাসন ও যাত্রীদের পরিবার।