/১৫ অগাস্টের আগেই উড়বে মেয়রের অফিস, মেট্রো, স্কুল? ভয়ংকর ইমেলে হাড়হিম হুমকি:...শহর জুড়ে হাই অ্যালার্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সহসাই মুম্বই জুড়ে বোমা হামলার হুমকি! টার্গেট মেয়রের অফিস, মেট্রো, স্কুল ও স্টক এক্সচেঞ্জ! ইমেলে বলা হল-- 'মুম্বই বলবে... খালিস্তান জিন্দাবাদ'! স্বাধীনতা দিবসের ঠিক মুখেই মুম্বইয়ে পর পর তিনটি বোমা হামলার হুমকির ইমেল পাওয়ার পর শহর জুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট। মুম্বইয়ের মেয়র ঋতু তাউড়েকে পাঠানো সর্বশেষ ইমেলে স্বাধীনতা দিবসের আগেই শহরের বিভিন্ন স্কুল, মেট্রো নেটওয়ার্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং মেয়রের নিজের অফিসে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে।
গাড়ি বোমা ও আইইডি
মেয়রের অফিশিয়াল ইমেল আইডিতে আসা এই বার্তায় শহরের একাধিক জায়গায় কার বোমা (Car Bomb) ও আইইডি (IED) বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়। হুমকির তালিকায় রয়েছে ঘাটকোপার, মারোল নাকা, অন্ধেরি, গুন্দাভালি এবং ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাসের মতো নির্দিষ্ট কিছু এলাকা। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন শিশুদের স্কুলে না পাঠান এবং মুম্বই মেট্রোতে যাতায়াত করতে না দেন।
খালিস্তানপন্থী স্লোগান
ইমেলটিতে খালিস্তানপন্থী স্লোগান এবং "খালিস্তান জিন্দাবাদ" ধ্বনি দেওয়া হয়। এতে দাবি করা হয় যে, "শিখদের জন্য কোনো স্বাধীনতা দিবস নেই"। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করার অভিযোগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে নিশানা করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।
স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন বানচাল
ইমেলে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে দুপুর ৩টে ১১ মিনিট নাগাদ মেয়রের অফিসে হামলা চালানো হবে এবং দুপুর ১২টা ১১ মিনিটে "মুম্বইকে স্তব্ধ করে দেওয়ার" পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি ভারতের অর্থনীতি ধ্বংস করার এবং ১৫ অগাস্টের স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন বানচাল করারও হুঙ্কার দেওয়া হয়েছে।
তড়িঘড়ি তদন্ত
মেয়রের দফতরে আসা এ ধরনের হুমকির এটি তৃতীয় ঘটনা। এর আগেও দুটি একই ধরনের হুমকি বার্তা এসেছিল। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিস। হুমকি ইমেলের আইপি অ্যাড্রেস (IP Address), বার্তাটির উৎস এবং প্রেরককে শনাক্ত করতে মুম্বই সাইবার পুলিস জোর তৎপরতা শুরু করেছে।
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