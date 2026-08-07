Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /১৫ অগাস্টের আগেই উড়বে মেয়রের অফিস, মেট্রো, স্কুল? ভয়ংকর ইমেলে হাড়হিম হুমকি:...শহর জুড়ে হাই অ্যালার্ট

১৫ অগাস্টের আগেই উড়বে মেয়রের অফিস, মেট্রো, স্কুল? ভয়ংকর ইমেলে হাড়হিম হুমকি:...শহর জুড়ে হাই অ্যালার্ট

Bomb Threat Shakes Mumbai: মেয়রের অফিশিয়াল ইমেল আইডিতে আসা এই বার্তায় শহরের একাধিক জায়গায় কার বোমা ও আইইডি বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়। অভিভাবকদের স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন শিশুদের স্কুলে না পাঠান এবং তাঁদের মেট্রোয় যাতায়াত করতে না দেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 07, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:46 PM IST
১৫ অগাস্টের আগেই উড়বে মেয়রের অফিস, মেট্রো, স্কুল? ভয়ংকর ইমেলে হাড়হিম হুমকি:...শহর জুড়ে হাই অ্যালার্ট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাত ১টায় নীচের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে ঝাঁপ; ভয়ংকর শব্দ, গড়িয়ে পড়
2
3
4
5