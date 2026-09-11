/পুজো হচ্ছে বলেই রাজ্য জুড়ে মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া যায় না, বিরাট রায় হাইকোর্টের-- তাহলে কি পুজোয় রোজ খোলা লিকার শপ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে পুণে জেলায় টানা মদ বিক্রির ওপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা (‘ড্রাই ডে’) জারি হয়েছিল। সেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে তীব্র ভর্ৎসনা করল বম্বে হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট ভাষায় এই নির্দেশকে অযৌক্তিক ও খামখেয়ালি বলে আখ্যা দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি মহেশ চন্দ্র ত্রিপাঠী এবং বিচারপতি অদ্বৈত শেঠনার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, নিছক আইন-শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে বৈধ ব্যবসায়ীদের ওপর এমন পাইকারি নিষেধাজ্ঞা চাপানো যায় না। উৎসবের আবহে মানুষকে নিজেদের মতো করে আনন্দ উপভোগ করতে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে আদালত।
আদালতের তীব্র ক্ষোভ
পুণে জেলা প্রশাসনের জারি করা নির্দেশে গণেশোৎসব চলাকালীন সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ১০ থেকে ১২ দিনের জন্য মদের দোকান ও বার বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছিল। হোটেল ও ওয়াইন শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দায়ের করা আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি মহেশ চন্দ্র ত্রিপাঠী বলেন, "উৎসবের সময় কেউ মদ্যপান করে বাড়তি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেই সে রাস্তায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে-- এমনটা ধরে নেওয়া পুরোপুরি ভিত্তিহীন। এটি একটি উৎসব, মানুষকে তাদের মতো করে উদযাপন করতে দিন। আমি এই ধরনের ঢালাও নিষেধাজ্ঞার তীব্র বিরোধিতা করছি।"
আদালত আরও মন্তব্য করে, যাঁদের নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে, হঠাৎ করে টানা এতদিন মদ বিক্রি বন্ধ করে দিলে তাঁদের শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে এবং হাসপাতালগুলি রোগীতে উপচে পড়বে।
‘শুধু পুণে শহরকেই কেন নিশানা?’
মহারাষ্ট্র সরকারের ভূমিকায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত প্রশ্ন তোলে, গোটা রাজ্যের মধ্যে কেবল পুণে জেলাকেই কেন নিশানা করা হলো?
আদালত জানতে চায়, সরকার কি বার্তা দিতে চাইছে যে শুধু পুণের মানুষই মদ্যপান করে অশালীন আচরণ করেন বা ঝামেলা তৈরি করেন?
একটি নির্দিষ্ট শহরকে এভাবে বেছে নিয়ে কলঙ্কিত করা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন বলে পর্যবেক্ষণ বেঞ্চের।
লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের জীবিকা ও ব্যবসার মৌলিক অধিকারে এভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক প্রমাণ ছাড়াই হস্তক্ষেপ করা যায় না।
প্রশাসনকে নির্দেশ প্রত্যাহারের বার্তা
বিচারপতিদের ডিভিশন বেঞ্চ মহারাষ্ট্র সরকারের কৌঁসুলিকে অবিলম্বে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ নির্দেশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
আদালত সাফ জানিয়েছে, বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রায় দেওয়ার চেয়ে প্রশাসনের নিজেই এই অযৌক্তিক নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া শ্রেয়।
গণেশ উৎসব মহারাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ও আবেগঘন ধর্মীয় উৎসব। কিন্তু সেই উৎসবের অজুহাতে যুক্তিসঙ্গত ভারসাম্য না রেখে প্রশাসনের একতরফা ‘ড্রাই ডে’ চাপানোর প্রবণতা যে নাগরিক অধিকার ও স্বাভাবিক জীবনের পরিপন্থী, বম্বে হাইকোর্টের এই কড়া অবস্থান তা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল।
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