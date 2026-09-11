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পুজো হচ্ছে বলেই রাজ্য জুড়ে মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া যায় না, বিরাট রায় হাইকোর্টের-- তাহলে কি পুজোয় রোজ খোলা লিকার শপ?

Liquour Shop closed in festival: আদালত আরও মন্তব্য করে, যাঁদের নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে, হঠাৎ করে টানা এতদিন মদ বিক্রি বন্ধ করে দিলে তাঁদের শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে এবং হাসপাতালগুলি রোগীতে উপচে পড়বে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:29 PM IST
পুজো হচ্ছে বলেই রাজ্য জুড়ে মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া যায় না, বিরাট রায় হাইকোর্টের-- তাহলে কি পুজোয় রোজ খোলা লিকার শপ?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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পুজো হচ্ছে বলেই রাজ্য জুড়ে মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া যায় না, বিরাট রায় হাইকোর্টের
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