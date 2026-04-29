Bombay Highcourt Case Big Update: দক্ষিণ মুম্বইয়ের একটি আবাসিক সোসাইটির ম্যানেজমেন্ট কমিটির কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছিলেন প্রায় ৯০ বছর বয়সী এক মহিলা ও তাঁর মেয়ে। বছর দশেক ধরে মামলাটি আদালতে ঝুলে রয়েছে।

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 29, 2026, 05:20 PM IST
Bombay Highcourt defamation case: ৯০ বছরের মহিলার 'ইগো'তে বিরক্ত বিচারক চমকে দিলেন: মামলা পাঠালেন ২০ বছর পর-- ২০৪৬ সালে, তারপর?
বম্বে হাইকোর্টের মানহানি মামলার চমকপ্রদ রায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বম্বে হাইকোর্টে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল, যা নিয়ে আইনি মহলে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। বিচারক এতটাই বিরক্ত হলেন যে একটি মানহানির মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ দিয়ে দিলেন ২০ বছর পরে-- ২০৪৬ সালে। তারপর একদিনের মধ্যেই সেই আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

গল্পটা শুনলে অবাক হবেন।

মামলার শুরু কোথায়

দক্ষিণ মুম্বইয়ের একটি আবাসিক সোসাইটির ম্যানেজমেন্ট কমিটির কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছিলেন প্রায় ৯০ বছর বয়সী এক মহিলা ও তাঁর মেয়ে। বছর দশেক ধরে মামলাটি আদালতে ঝুলে রয়েছে।

গত ২০ এপ্রিল বম্বে হাইকোর্ট পরামর্শ দিয়েছিল-- বিবাদীরা যদি নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে নেন, তাহলে মামলাটি মীমাংসা করা সম্ভব।

বিচারক যা দেখলেন

২৮ এপ্রিলের শুনানিতে ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তাব এল। কিন্তু ৯০ বছরের ওই মহিলা সেই প্রস্তাব ঠুকরে দিলেন। মামলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

এতে বিচারক জিতেন্দ্র জৈন রীতিমতো বিরক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-- জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দুই পক্ষের পারস্পরিক অহং আদালতের প্রক্রিয়াকে আটকে রাখছে। যে মামলাগুলো সত্যিকার অর্থে জরুরি, সেগুলোর শুনানি পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিচারক আদেশে লিখলেন, এর বেশি কিছু বলার নেই। এই মামলা আগামী ২০ বছর শুনানির তালিকায় আসা উচিত নয়। ২০৪৬ সালে তালিকাভুক্ত করা হোক।

সঙ্গে এও জানালেন-- মামলাকারীরা প্রবীণ বা অতিপ্রবীণ নাগরিক, এই যুক্তিতে এই মামলাকে কোনও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না।

একদিনেই উলটপালট

২৯ এপ্রিল মামলাকারীর আইনজীবী আবার আদালতের দ্বারস্থ হলেন। আদেশ সংশোধনের আবেদন জানালেন। বিচারক এবার আদেশ বদলে পরবর্তী শুনানির তারিখ দিলেন ১৫ জুলাই।

তাহলে কি '২০৪৬' শুধুই একটা বার্তা ছিল?

আদালতের ধৈর্যেরও সীমা থাকে

ভারতীয় আদালতে মামলার সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে বিচারকদের চাপ অসহনীয়। দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কোটি কোটি মামলা বিচারাধীন। এই পরিস্থিতিতে যখন একটি মামলায় সমঝোতার দরজা খোলা থাকে, অথচ এক পক্ষ তা বন্ধ করে দেন, তখন বিচারকের হতাশা স্বাভাবিক।

বিচারক জৈনের এই পদক্ষেপকে অনেকে 'নজিরবিহীন' বলছেন। কেউ বলছেন এটি একটি সতর্কবার্তা — আদালতকে ব্যক্তিগত অহংয়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলে পরিণতি হয়তো সুখকর নয়।

৯০ বছর বয়সে এই লড়াই কেন

এখানেই প্রশ্নটা থাকে। ৯০ বছর বয়সে, দশ বছরের পুরনো মামলা, বিপরীত পক্ষ ক্ষমা চাইতে রাজি -- তবুও লড়াই কেন? সম্মানের প্রশ্ন? নাকি সত্যিই অহং?

এর উত্তর একমাত্র ওই মহিলাই জানেন।

কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট যা করল-- সেটা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে একটি অদ্ভুত অধ্যায় হয়ে রইল। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৫ জুলাই। ততদিনে হয়তো দুই পক্ষ ভাববেন-- লড়াইটা আসলে কীসের জন্য।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

