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পুরনো নিয়মে নতুন প্রযুক্তি: বন্ড টোকেনাইজেশন সফল করতে কী কী আইনি বাধা কাটানো দরকার?

Bond Tokenization Summit 2026: ব্লকচেইন প্রযুক্তির হাত ধরে কি বদলে যেতে চলেছে ভারতের বন্ড ও ডেট মার্কেট? মুম্বইয়ে আয়োজিত 'বন্ড টোকেনাইজেশন সামিট ২০২৬'-এ উঠে এলো রিয়েল-ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) টোকেনাইজেশনের নানা সম্ভাবনা ও আইনি দিক। বন্ড থেকে শুরু করে এসএমই ফান্ডিং ও প্রাইভেট ক্রেডিট—কীভাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য খুলতে পারে আয়ের নতুন পথ?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 10, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:52 PM IST
পুরনো নিয়মে নতুন প্রযুক্তি: বন্ড টোকেনাইজেশন সফল করতে কী কী আইনি বাধা কাটানো দরকার?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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