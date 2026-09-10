/পুরনো নিয়মে নতুন প্রযুক্তি: বন্ড টোকেনাইজেশন সফল করতে কী কী আইনি বাধা কাটানো দরকার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্লকচেইন প্রযুক্তির সাহায্যে রিয়েল-ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) বা বাস্তব সম্পদকে ডিজিটাল টোকেনে রূপান্তর করার ভাবনা এখন আর কেবল আন্তর্জাতিক বাজারের বিষয় নয়। সম্প্রতি মুম্বইতে অনুষ্ঠিত 'জি বিজনেস বন্ড টোকেনাইজেশন সামিট ২০২৬'-এ দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থ, নীতি ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা এক ছাতার তলায় এসে ভারতের আর্থিক বাজারে বন্ড টোকেনাইজেশনের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত মত, বন্ড থেকে শুরু করে প্রাইভেট ক্রেডিট এবং ট্রেড রিসিভেবলের মতো ক্ষেত্রে টোকেনাইজেশন বিনিয়োগের সম্পূর্ণ নতুন পথ উন্মোচন করতে পারে। তবে এর সাফল্য নির্ভর করবে উদ্ভাবন ও প্রশাসনিক নজরদারির সুষম ভারসাম্যের ওপর।
টোকেনাইজেশন কী এবং কেন বন্ডের বাইরে নজর দেওয়া জরুরি?
মূলত কোনো ভৌত বা আর্থিক সম্পদ এবং তার অর্থনৈতিক মূল্যকে ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল টোকেনে রূপান্তর করাই হলো আরডব্লিউএ (RWA) টোকেনাইজেশন। আবুধাবির এডিআই ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট রামানা কুমার এ বলেন, "টোকেনাইজেশনকে কেবল করপোরেট বন্ডের চশমায় দেখলে চলবে না। ইক্যুইটির পিছে দৌড়ানোর দিন পেরিয়ে এখন ডেট বা ঋণই সবচেয়ে বড় অনুঘটক।" তাঁর মতে, ট্রেড রিসিভেবল, প্রাইভেট ক্রেডিট কিংবা ট্রেজারি-সংক্রান্ত ক্যাশ ফ্লো-কে টোকেনাইজড করা গেলে বাজারে নতুন তারল্য (liquidity) তৈরি হবে। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা যারা এতদিন সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা ব্যাংকের স্থায়ী আমানতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, তাঁদের সামনে উচ্চ রিটার্নের নতুন নতুন বিকল্প খুলে যাবে।
বন্ড বাজারে গতির সঞ্চার ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ
এক্সচেঞ্জ ওয়ান-এর সিইও জুবিন গোয়েল বন্ড বাজারের তারল্য ও সঠিক মূল্য নির্ধারণের (price discovery) সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, সরকারি ও করপোরেট বন্ডকে টোকেনাইজ করলে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী নয়, বরং সাধারণ ও এইচএনআই (HNI) বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়বে। এতে কেবল বাজার গভীর হবে না, বন্ডের বহুমুখী ব্যবহারও সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ, ১০ লক্ষ টাকার একটি টোকেনাইজড বন্ডকে জামানত রেখে খুব কম সময়ের জন্য সহজে ঋণ নেওয়া সম্ভব হবে। ফলে অর্থ পরিশোধের সময়সীমা ও পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক দ্রুত গতি পাবে।
অন্যদিকের এক বড় সুবিধা হতে পারে ছোট ও মাঝারি শিল্পের (SME) অর্থসংস্থান। সেপিও অ্যানালিটিক্স-এর কো-ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান প্রশান্ত নিকাম মন্তব্য করেন, বড় ও স্বনামধন্য সংস্থাগুলি সহজেই প্রচলিত বন্ড বাজার থেকে মূলধন পায়, কিন্তু মার খায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি। টোকেনাইজেশনের মাধ্যমে ফ্র্যাকশনালাইজেশন বা সম্পদকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করার সুবিধা এলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষুদ্র অঙ্কের টাকা নিয়েও এসএমই ফান্ডিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। যদিও ক্রেডিট রিস্কের ঝুঁকি থেকে যাবে, তবুও ব্লকচেইন পরিকাঠামোর সুবিধা এসএমই খাতের মূলধনের অভাব দূর করতে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে।
আইনি কাঠামো: অর্থনৈতিক মূল্য নাকি সরাসরি মালিকানা?
টোকেনাইজেশনের সুবিধা অঢেল হলেও সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে এর আইনি রূপরেখা নিয়ে। রামানা কুমার এ প্রশ্ন তোলেন—একটি টোকেন কেনা মানে কি সরাসরি সম্পদের আইনি মালিকানা পাওয়া, নাকি কেবল তার থেকে আসা অর্থনৈতিক মূল্যের স্বত্ব লাভ? কফি বা কোনো কৃষিজ পণ্যের উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, সরাসরি ভৌত সম্পদের মালিকানা টোকেনাইজ করলে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাই আইনি জটিলতা এড়াতে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV)-এর মাধ্যমে সম্পদ জমা রেখে তার অর্থনৈতিক মূল্যের ভিত্তিতে 'টোকেনাইজড ফান্ড' তৈরি করাই সবচেয়ে বিচক্ষণ পদক্ষেপ।
অন্যদিকে জুবিন গোয়েলের মতে, দেশের বিদ্যমান আর্থিক পরিকাঠামো বদল না করেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে থেকে টোকেনাইজেশনের অতিরিক্ত স্তর যুক্ত করা সম্ভব। তবে কুমার মনে করেন, যদি আইনি মালিকানার বিষয় আসে, তবে নতুন নিয়ন্ত্রক আইনের প্রয়োজন নিশ্চিতভাবেই পড়বে।
আগামীর পথ চলা
বিশেষজ্ঞদের মতে, সরাসরি পরিকাঠামো বা স্থাবর সম্পত্তির মতো জটিল ক্ষেত্র টোকেনাইজ করার আগে বন্ড দিয়ে শুরু করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বন্ড বাজারকে ডিজিটাল রূপ দেওয়ার মাধ্যমে একদিকে যেমন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে, অন্যদিকে মিউনিসিপ্যাল বন্ড ও পরিকাঠামো খাতের মতো বড় ক্ষেত্রগুলিতে পরে এটি প্রয়োগ করা সহজ হবে।
ভারতের আর্থিক বাজারে এই প্রযুক্তি এক নতুন গতির সঞ্চার করতে প্রস্তুত। তবে মূলধন দ্রুত সঞ্চালনের পাশাপাশি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন না হলে এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুবিধা তোলা সম্ভব হবে না। বিনিয়োগকারী বা ঋণগ্রহীতা—উভয় পক্ষের জন্যই বন্ড টোকেনাইজেশন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে, যদি উদ্ভাবন ও সুরক্ষার সঠিক মেলবন্ধন ঘটে।
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