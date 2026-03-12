LPG Crisis: গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় বেঁধে দিল কেন্দ্র, আকালের মধ্যেই বড়কথা বলে দিল মোদী সরকার

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India LPG Gas Shortage: কোভিড মহামারির সময় ১৪০ কোটি ভারতবাসী বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে আমাদের দেশ কতটা পরিণত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 12, 2026, 10:27 AM IST
-নরেন্দ্র মোদী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: জ্বালানী তেলের অভাব না হলেও  রান্নার গ্যাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে জনমানসে। গ্যাস সিলিন্ডারের অভাব দেখা দিয়েছে। তার জন্য সরকার ব্যবস্থাও নিয়েছে। ভারত সরকারের সূত্র জানিয়েছে, ক্রুড তেলের দাম যদি ১৩০ ডলার ছাড়ায় তখনই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়তে পারে। এখন আশা করা হচ্ছে তেলের দাম প্রায় ১০০ ডলারের আশেপাশেই স্থির থাকবে।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই মোদি সরকার একটি বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সরকার বলেছে, এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং করার পর ২.৫ দিনের মধ্যে গ্রাহকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। দেশজুড়ে এলপিজি গ্যাস সরবরাহ নিয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তবে তিনি মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব এবং সরকার সব সময় ভারতীয়দের স্বার্থকেই সবার আগে গুরুত্ব দেয়। যে কোনও পরিস্থিতিতেই আমাদের সরকার সবসময় ভারতীয়দের স্বার্থকে সবার আগে রাখে। এখনো আমাদের অবস্থান একই থাকবে। তিনি আরও বলেন, ভয় পাওয়ার বা গুজবে কান দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, শুধু সঠিক ও যাচাই করা তথ্যই ছড়িয়ে দিন।

কোভিড মহামারির সময় ১৪০ কোটি ভারতবাসী বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে আমাদের দেশ কতটা পরিণত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি নিশ্চিত যে দেশ হিসেবে আমরা প্রতিটি পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করতে পারব। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ১০০ ডলারের বেশি হলেও ১১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত আছে। এর আগে সোমবার তেলের দাম কিছুটা কমে ব্রেন্ট ক্রুড ৯০ ডলারের নিচে নেমে যায়। কারণ, ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাত শিগগিরই কমে যেতে পারে।

পশ্চিম এশিয়ার বাড়তে থাকা সংকটের কারণে দেশে এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ কমে যেতে পারে—এমন আশঙ্কার মধ্যে কেন্দ্র সরকার সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সতর্ক থাকতে বলেছে। সরকার নির্দেশ দিয়েছে, প্রতিদিন এলপিজি সরবরাহের ওপর নজর রাখতে, নিয়ম ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে, গুজব বন্ধ করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

বুধবার স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহনের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক হয়। সেখানে জানানো হয়, ৮ মার্চ জারি করা এলপিজি নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী রিফাইনারি ও পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থাগুলোকে বেশি করে এলপিজি উৎপাদন করতে হবে এবং ঘরের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ওই বৈঠকে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের সচিবরা, পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিব ও ডি-জি-পি-রা উপস্থিত ছিলেন।

