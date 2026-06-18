Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার! ১৯৯৩ সালের বউবাজার বিস্ফোরণে জড়িত রশিদ খানের মুক্তি নিয়ে তোলপাড়

সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার! ১৯৯৩ সালের বউবাজার বিস্ফোরণে জড়িত রশিদ খানের মুক্তি নিয়ে তোলপাড়

Bowbazar Blast: ১৯৯৩ সালের কলকাতার বউবাজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রশিদ খানের মুক্তির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:01 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার! ১৯৯৩ সালের বউবাজার বিস্ফোরণে জড়িত রশিদ খানের মুক্তি নিয়ে তোলপাড়

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অরূপের তিকিতাকা! এলোমেলো শহর ঘুরে শেষে ডিম-থেরাপির মুখে 'মেসির বাল্যবন্ধু'
Arup Biswas egg attack27 min ago
2
Chandra Gochar46 min ago
3
Ananya Banerjee1 hr ago
4
DA hike1 hr ago
5
Mumbai water crisis1 hr ago