/সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার! ১৯৯৩ সালের বউবাজার বিস্ফোরণে জড়িত রশিদ খানের মুক্তি নিয়ে তোলপাড়

রাজীব চক্রবর্তী: বড় খবর! ১৯৯৩ সালের কলকাতার বউবাজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রশিদ খানের মুক্তির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার।
৩৩ বছর ধরে কারাবন্দি
৫ জুনের এক নির্দেশে দিল্লি হাইকোর্ট ৩৩ বছর ধরে কারাবন্দি রশিদ খানের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল। দীর্ঘ কারাবাস, জেলের ভিতরে তাঁর আচরণ-সহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেই এই রেহাই দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছিল আদালত।
রাজ্য সরকারের দাবি
তবে, রাজ্য সরকারের দাবি, স্টেট সেন্টেন্স রিভিউ বোর্ড রশিদ খানের মুক্তির পক্ষে ছিল না। ১৯৯৩ সালের মার্চে কলকাতার বউবাজারে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। রাজ্য সরকারের তরফে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে পেশ করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। প্রধান বিচারপতি দ্রুত শুনানির আশ্বাস দিয়েছেন।
১৯৯৩ বউবাজার বোমা বিস্ফোরণ
১৯৯৩ সালের ১৬ মার্চ রাতে বউবাজারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় ৬৯ জনের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৯৩ সালে রশিদ খান নামের এক ব্যক্তি বউবাজার এলাকায় জুয়া খেলার আসর বসান। ওই বাড়ির উপর তলায় ছোটখাটো বোমা তৈরির কারখানা তৈরি করেন এবং সেখানে বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য মজুদ করা শুরু করেন। সেখান থেকে বোমা হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল বলে খবর। কিন্তু ১৬ মার্চ রাত্রে মজুদ করা ওই বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় জড়িত রশিদ খান ও আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০০১ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এদের সন্ত্রাসী ও সংঘাতপূর্ণ কার্যক্রম (প্রতিরোধ) আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।
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