/তরুণের তুর্কি নাচনে নড়ে গেল মোদীর মন্ত্রিসভা: টগবগে রক্তের বিজয়োল্লাসে ভাসল যন্তর মন্তর, ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট (NEET) ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে রাজপথে দেশের প্রতিবাদী লাখ লাখ ছাত্র-যুবর ঐতিহাসিক জয়। 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র টানা অবস্থান বিক্ষোভ ও অনমনীয় মনোভাবের মুখে অবশেষে পদত্যাগ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শনিবার বিকেলে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরই রাজধানীর যন্তর মন্তরে উল্লাসে মেতে ওঠেন আন্দোলনকারীরা। 'ছাত্রশক্তি জিন্দাবাদ' এবং 'ছাত্র একতা জিন্দাবাদ' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে দিল্লির রাজপথ।
ঐতিহাসিক জয়
চলতি বছরের নিট পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি সামনে আসার পর তরুণ প্রজন্মের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল 'ককরোচ জনতা পার্টি'(সিজেপি)। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচাপতি সূর্যকান্ত দেশের বেকার যুবসমাজকে আরশোলা বলে মন্তব্য করার পর এই আরশোলা পার্টির জন্ম। আর তাদের হাত ধরেই নাগরিক আন্দোলন খুব দ্রুত দেশজুড়ে এক বিশাল গণআন্দোলনে পরিণত হয়।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মূল তিনটি দাবি ছিল--
১. পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার,
২.ক্ষতিগ্রস্ত ও আত্মঘাতী পড়ুয়াদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং
৩.দুর্নীতির প্রশাসনিক দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ।
প্রথম দুটি দাবি মেনে নিতে কেন্দ্র রাজি হলেও শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার বিষয়ে অনড় ছিল সরকার। তবে সিজেপি নেতৃত্বের অনমনীয় অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন শিক্ষামন্ত্রী।
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আন্দোলনকারীদের উল্লাস
সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে নিজে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকেই ভিডিয়ো বার্তায় পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিলেন। শনিবার তিনি যন্তর মন্তরে আন্দোলন করছিলেন আর ঠিক তখনই ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার খবর আসে। শনিবার ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার খবর আসামাত্রই আনন্দশ্রুতে ভেসে যান দিল্লির যন্তর মন্তরে উপস্থিত আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। অভিজিৎ দীপকে জানান, 'এই জয় কারও একার জয় নয়, ভারতের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের একতা ও নিষ্ঠার জয়। দেশের যুবসমাজ প্রমাণ করে দিল যে ক্ষমতার অহংকারকে ছাত্রশক্তির মাধ্যমে পরাজিত করা সম্ভব।
অনশন প্রত্যাহার
উল্লেখ্য, এই আন্দোলনের সমর্থনে পরিবেশ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক টানা ২৬ দিন অনশনে বসেছিলেন। সরকারের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস ও আইনি পদক্ষেপের নিশ্চয়তা পাওয়ার পর তিনি অনশন ভাঙলেও, যন্তর মন্তরে সিজেপি-র মূল অবস্থান বহাল ছিল।
শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর সিজেপি মুখপাত্র জানান, তাঁদের প্রথম ও প্রধান শর্তটি পূরিত হয়েছে। তবে পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে কি না, সেদিকে তাঁরা নজর রাখবেন। সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হবে বলে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা ভারতের আধুনিক ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যা প্রমাণ করল-- সঠিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘবদ্ধ হলে গণদাবির কাছে প্রশাসনকে নতিস্বীকার করতেই হয়।
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