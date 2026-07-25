Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /তরুণের তুর্কি নাচনে নড়ে গেল মোদীর মন্ত্রিসভা: টগবগে রক্তের বিজয়োল্লাসে ভাসল যন্তর মন্তর, ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

তরুণের তুর্কি নাচনে নড়ে গেল মোদীর মন্ত্রিসভা: টগবগে রক্তের বিজয়োল্লাসে ভাসল যন্তর মন্তর, ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

Dharmendra Pradhan Resignation: শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর সিজেপি মুখপাত্র জানান, তাঁদের প্রথম ও প্রধান শর্তটি পূরিত হয়েছে। তবে পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে কি না, সেদিকে তাঁরা নজর রাখবেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 25, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:25 PM IST
তরুণের তুর্কি নাচনে নড়ে গেল মোদীর মন্ত্রিসভা: টগবগে রক্তের বিজয়োল্লাসে ভাসল যন্তর মন্তর, ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তরুণের তুর্কি নাচনে নড়ে গেল মোদীর মন্ত্রিসভা: তরুণের টগবগে রক্তের বিজয়োল্লাসে ভাসল
Education Ministry32 min ago
2
Dharmendra Pradhan Resign52 min ago
3
Dharmendra Pradhan resignation1 hr ago
4
CJP Protest1 hr ago
5
CJP Protest2 hrs ago