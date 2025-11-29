INS Taragiri Joins Navy: INS Taragiri: ভারতের নৌসেনা এখন অপ্রতিরোধ্য! নতুন এই রণতরীর ডেকে বসানো ভয়ংকর ব্রহ্মোস, কাঁপছে সমুদ্র...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
INS Taragiri Joins Navy: ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি INS Taragiri তে রয়েছে বহু উন্নতমানের অস্ত্র ও আধুনিক প্রযুক্তি। সঙ্গে থাকছে ব্রহ্মস মিসাইল। ফলে ভারতীয় জলসীমায় শত্রু দমনে এটি হয়ে উঠবে মারাত্মক অস্ত্র

Nov 29, 2025, 10:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের জলসীমায় কোনও গোলমাল বাধাতে এলে দশবার ভাবতে হবে শত্রুকে। শুক্রবার মুম্বই শিপইয়ার্ড থেকে একটা স্পষ্ট বার্তা গেল পাকিস্তানে। ভারতীয় নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত হল আইএনএস তারাগিরি(INS Taragiri)। এই যুদ্ধজাহাজকে বলা হচ্ছে ভাসমান দুর্গ। ব্রহম্স মিসাইল উত্ক্ষেপণে সক্ষম এই যুদ্ধজাহাজ শত্রুর ঘুম ছুটিয়ে দেবে।

ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি INS Taragiri তে রয়েছে বহু উন্নতমানের অস্ত্র ও আধুনিক প্রযুক্তি। সঙ্গে থাকছে ব্রহ্মস মিসাইল। ফলে ভারতীয় জলসীমায় শত্রু দমনে এটি হয়ে উঠবে মারাত্মক অস্ত্র। মাত্র ১১ মাসে মাজগাঁও শিপইয়ার্ডে তৈরি হয়েছে আধুনিক এই যুদ্ধজাহাজ। প্রায় একই ক্লাসের এরকম যুদ্ধজাহাজ মাজগাঁওয়ে আগেও তৈরি হয়েছে। এই যুদ্ধ জাহাজা থাকছে স্টিলথ মিসাইল ছোড়ার ব্যবস্থা, এছাড়াও অ্যান্টি এয়ার, অ্য়ান্টি সারফেস, অ্যান্টি সাবমেরিন অস্ত্রে সজ্জিত থাকছে এই যুদ্ধজাহাজ।

আইএনএস তারাগিরি-তে প্রায় ৭৫% দেশীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে। এই নির্মাণে ২০০-টিরও বেশি এমএসএমই এবং হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিক অবদান রেখেছেন। এই উদ্যোগটি প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ভারতের প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের সঙ্গেও মানানসই।

শত্রুর ঘুম কেড়ে নেওয়ার কারণ-

আইএনএস তারাগিরি ঘাতক ক্ষমতায় বহু আলোকবর্ষ এগিয়ে।

এটি বিশ্বের দ্রুততম সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র-এ সজ্জিত।

এতে অ্যাডভান্সড মাল্টি-ফাংশন সার্ভিল্যান্স এবং থ্রেট অ্যালার্ট রাডার (MFSTAR) রয়েছে।

এই ফ্রিগেট কেবল সমুদ্রে টহল দেয় না, এটি সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করে।

কী কী অস্ত্রে সজ্জিত আইএনএস তারাগিরি

ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র

মাঝারি পাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র (MRSAM)

৭৬ মিমি নেভাল গান

দ্রুত ফায়ারিং ক্ষমতাসম্পন্ন ক্লোজ-ইন ওয়েপন সিস্টেম

সাবমেরিন-বিরোধী রকেট এবং টর্পেডো

MF-STAR বহু-কার্যকরী নজরদারি রাডার

জাহাজটির কম্বাইন্ড ডিজেল বা গ্যাস প্রপালশন (Combined Diesel or Gas propulsion) টহল দেওয়ার সময় কার্যকারিতা প্রদান করে। যে কোনো ধরনের হুমকিই আসুক না কেন, আইএনএস তারাগিরির কাছে তার উপযুক্ত জবাব আছে।

INS TaragiriIndia NavyINS Taragiri joins Navy
