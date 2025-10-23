BrahMos Missile Engineer Dies: মাত্র ৩০-এই শেষ... আচমকা মৃত্যু ভয়ংকর 'ব্রহ্মস'-এর ইঞ্জিনিয়ারের! কেন, কী কারণে...

BrahMos Missile Engineer Dies: মাত্র ৩০-এই শেষ... আচমকা মৃত্যু ভয়ংকর 'ব্রহ্মস'-এর ইঞ্জিনিয়ারের! কেন, কী কারণে...
BrahMos Missile Engineer Akashdeep Gupta Dies: লখনউয়ের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)-এ 'ব্রহ্মস' ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি ও উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আকাশদীপ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর নিশ্চিত কারণ বলা যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুরে ভারতের ব্রহ্মাস্ত্র 'ব্রহ্মস'-এর বিক্রম দেখেছে সারা দুনিয়া। নির্ভুল লক্ষ্যে পাকিস্তানের একের পর এক বায়ুসেনা ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল 'ব্রহ্মস'। 'ব্রহ্মস'-এর বিক্রমে থরহরিকম্প হয়ে যায় পাকিস্তান। সেই 'ব্রহ্মস'-এর নকশাবিদ ইঞ্জিনিয়ারেরই (BrahMos Missile Engineer) অকালমৃত্যু! মাত্র ৩০-এই মৃত্য়ু 'ব্রহ্মস' ক্ষেপণাস্ত্রের ইঞ্জিনিয়ার আকাশদীপ গুপ্তের (BrahMos Missile Engineer Akashdeep Gupta)।
লখনউয়ের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)-এ 'ব্রহ্মস' ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি ও উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আকাশদীপ। আচমকাই তাঁর স্বাস্থ্য়ের অবনতি ঘটে। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। প্রাথমিকভাবে অনুমান, হার্ট অ্যটাকের কারণেই অসময়ে মৃত্যু হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার আকাশদীপ গুপ্তের। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মাত্র ৩০-এই মৃত্যু কিনা, তা আরও নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।
পুলিসের এক কর্মকর্তার কথায়, "প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আসল কারণ স্পষ্ট হবে।" লখনউয়ের আলমবাগ এলাকায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন আকাশদীপ গুপ্তা। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার। শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
প্রসঙ্গত, ৩০ বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে এখন হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু প্রায়শই ঘটছে। যা রীতিমতো উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। কী কারণে এভাবে এত অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক ঘটছে, তাতে বিশেষজ্ঞরা অনেক ক্ষেত্রে চাপ ও লাইফস্টাইলকে দায়ী করছেন।
আরও পড়ুন, Bird Flu: মৃত ৭১,০০০! ছড়াচ্ছে ভয়ংকর বার্ড ফ্লু! একের পর এক মরছে হাঁস-মুরগি! চিকেন-ডিম খাওয়া কি আদৌ সেফ?
আরও পড়ুন, Chandannagar Incident: হবু স্বামীকে চিঠি লিখে গঙ্গায় ঝাঁপ! কী হয়েছিল রেজিস্ট্রির পর? বাগবাজারের ঘটনায় বড় আপডেট! গ্রেফতার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)