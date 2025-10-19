Pragya Singh Thakur: 'মেয়ে কথা না শুনলেই মারুন, কোনও অহিন্দুর বাড়িতে গেলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দিন'

Pragya Singh Thakur: 'মেয়ে কথা না শুনলেই মারুন, কোনও অহিন্দুর বাড়িতে গেলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দিন'
Pragya Singh Thakur: বরাবারই বিতর্কিত কথা বলার জন্য বিতর্কে জড়িয়েছেন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। ২০০৮ মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে এক বিস্ফোরণে জড়িয়ে গিয়েছিল প্রজ্ঞার নাম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনও অহিন্দুর বাড়ি যাওয়া যাবে না। বাড়ির মেয়েদের থামান। কথা না শুলেই মারুন। মেরে ঠ্যাং ভেঙে দিন। ধর্মান্তর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিন্দু পরিবারগুলিকে এমনই নিদান দিলেন ভোপালের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরই এনিয়ে প্রবল শোরগোল শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস।
এমাসের প্রথম দিকে ভোপালের এক ধর্মীয় সভায় বক্তব্য় রাখছিলেন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। সেখানেই তিনি বলেন মেয়েরা কথা না শুনলে তাদের শারীরিক শাস্তি দিন। প্রজ্ঞা বলেন, 'নিজেদের শক্ত করুন। মন এতটাই শক্ত করুন যে আপনার মেয়ে যদি কোনও অহিন্দুর বাড়ি যায় তাহলে তাকে থামানোর কোনও চেষ্টাই বাকী রাখবেন না। কথা না শুনলে তার পা ভেঙে দিন। যারা বাবা-মাসের কথা শুনবে না, ধর্মীয় মূল্যবোধের তোয়াক্কা করবে না তাদের শাস্তি দিতে হবে। সন্তানদের ভালোর জন্য তাদের যদি মারধরও করতে হয় তাহলে পিছিয়ে আসবেন না। কোনও বাবা-মা যখন এরকম কোনও পদক্ষেপ নেয় তখন তা সন্তানদের ভালোর জন্যই নেয়।'
বরাবারই বিতর্কিত কথা বলার জন্য বিতর্কে জড়িয়েছেন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। ২০০৮ মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে এক বিস্ফোরণে জড়িয়ে গিয়েছিল প্রজ্ঞার নাম। ওই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয় ৮০ জন আহত হন। অভিযোগ, বিস্ফোরণস্থলে পাওয়া গিয়েছিল প্রজ্ঞার বাইক। ওই ঘটনায় প্রজ্ঞার জেল হয়। ২০১৭ সালের তিনি জামিনে মুক্ত হন। শেষপর্যন্ত বিজেপির হয় নির্বাচনেও লড়াই করেন।
আরও পড়ুন-মা কালীর সঙ্গেই পুজো পান সত্য পীর! চেটেপুটে প্রসাদ খান হিন্দু-মুসলিম সবাই...
আরও পড়ুন-'এটুকুতে হবে না, আরও নিয়ে এসো...', পণের জন্য স্ত্রীর উপর নারকীয় অত্যাচার IPS অফিসারের...
আধুনিক প্রজন্মের মেয়েদের নিশানা করে ওই ধর্মীয় সভায় প্রজ্ঞা বলেন, এই ধরনের মেয়েরা মূল্যবোধের ধার ধারে না। বাবা-মার কথা শোনে না। বড়দের সম্মান করে না। এরাই ঘর ছেড়ে পালায়। এদের উপরে কড়া নজর রাখুন। এদের ঘর ছাড়তে দেবেন না। হয় হয় মারধর করে ঘরে আটকে রাখুন নয়তো বুঝিয়ে, ভালোবেসে রাজী করুন। প্রসঙ্গত, প্রজ্ঞার ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ হতেই তা ভাইরাল হয়েছে।
অন্যদিকে, এনিয়ে সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস। প্রজ্ঞাকে নিশানা করে কংগ্রেস মুখপাত্র ভূপেন্দ্র গুপ্ত বলেন, এনিয়ে এত চিত্কারের, এত ঘৃণা ছড়ানোর কী আছে? এখনওপর্যন্ত ধর্মান্তরকরণের ৭ মামলায় রায় হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)