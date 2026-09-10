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মোদী-পুতিন ও মোদী-জিনপিং হাইভোল্টেজ বৈঠক! ব্রিকস নিয়ে তীব্র আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ট্রাম্প? কেন?

PM-Xi Jinping Bilateral at BRICS: ২০২০ সালের রক্তক্ষয়ী গালওয়ান উপত্যকা সংঘর্ষের পর এই প্রথম মুখোমুখি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনের রাষ্ট্রপতি জি জিনপিং। ১২ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ১৮তম ব্রিকস (BRICS) সম্মেলনের ফাঁকেই এই দুই নেতার এই সম্ভাব্য বৈঠকটি হতে পারে বলে কূটনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা চলছে। দুদেশের মধ্যে দীর্ঘ সামরিক উত্তেজনা, কূটনৈতিক শীতলতা এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের পরেও তাদের আসন্ন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 10, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:17 PM IST
মোদী-পুতিন ও মোদী-জিনপিং হাইভোল্টেজ বৈঠক! ব্রিকস নিয়ে তীব্র আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ট্রাম্প? কেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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