/মোদী-পুতিন ও মোদী-জিনপিং হাইভোল্টেজ বৈঠক! ব্রিকস নিয়ে তীব্র আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ট্রাম্প? কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২০ সালের রক্তক্ষয়ী গালওয়ান উপত্যকা সংঘর্ষের পর এই প্রথম মুখোমুখি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনের রাষ্ট্রপতি জি জিনপিং। কবে? শনি ও রবিবার দু'দিনের ব্রিকস সম্মেলন হতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। এতে যোগ দিচ্ছেন পাঁচ রাষ্ট্রনায়ক। প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সারা বিশ্বের চোখ আটকে মূলত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপরই। মহা গুরুত্বপূর্ণ সেই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্বের কূটনৈতিক মহল। কেন? কারণ, এই বৈঠকের অর্থ, আমেরিকার প্রতিস্পর্ধী একটি পাওয়ার ব্লক তৈরি হওয়া। যে বার্তা এই তিন দেশ আগেও দিয়েছে। ওই হাই ভোল্টেজ বৈঠকে এবারও অন্যতম আলোচ্য হতে চলেছে ডলারের পরিবর্তে স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়টি। এই সূত্রেই ব্রিকসের যৌথ ঘোষণায় নতুন শক্তি অক্ষের বার্তা আরও জোরালো হতে চলেছে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।
উদ্বেগে আমেরিকা?
জি টুয়েন্টি, জি এইট, আসিয়ান, সার্ক, কোয়াড ইত্যাদি নানা কিসিমের রাষ্ট্রগোষ্ঠী থাকলেও সব ছেড়ে দিয়ে ব্রিকস গোষ্ঠী নিয়েই আমেরিকার যত উদ্বেগ, রোষ এবং সন্দেহ! কেন? কেননা-- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত ব্রিকসের রাষ্ট্রনায়কদের প্রত্যেকেই একটি বিষয়ে সহমত। কী সেটা? ডলারের শক্তিক্ষয় করা। চিন অথবা ব্রাজিল, ভারত কিংবা রাশিয়া-- সকলেই সহমত যে, স্থানীয় মুদ্রাতেই বাণিজ্যিক আদানপ্রদান হোক। চিন, রাশিয়া অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এই লক্ষ্যে। ভারতও বহু দেশকে জানিয়েছে, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান হোক টাকাতেই। আর এখানেই আশঙ্কায় আমেরিকা।
ব্রিকস কারেন্সি
ডোনাল্ড ট্রাম্প বারংবার ব্রিকসের সমালোচনা করেন। কারণ, ব্রিকস গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। অর্থাৎ, ব্রিকস কারেন্সি। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে বহু দেশ যদি ডলারের পরিবর্তে সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেন অন্য মুদ্রায় করে তাহলে দুর্বল হবে ডলার। প্রসঙ্গত, সাদ্দাম হোসেন থেকে আয়াতোল্লা খামেনেই-- সকলেই কিন্তু ডলারের মাধ্যমে পেট্রোপণ্যের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা আমেরিকার থেকে এর যোগ্য জবাব পেয়েছেন। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্টও এরকম চাইতেন। শাস্তি জুটেছে তাঁর কপালেও। সুতরাং, যেখানেই মার্কিনি ডলারকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই প্রত্যাঘাত করেছে আমেরিকা!
মোদী-পুতিন
এদিকে, শনিবারের বৈঠকের প্রাক্কালে আগামীকালই পুতিনের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হতে চলেছে। রাশিয়ার সঙ্গে ক্রয়বিক্রয়ের সম্পর্ক কমাতে বারংবার আমেরিকা চাপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পুতিন ও মোদীর বৈঠকে আরও বেশি এস ৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, সুখোই ৫৭ ফাইটার জেট এবং ব্রহ্মোস মিসাইল সিস্টেম কেনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলছেই। তবে জানা গিয়েছে, সবথেকে বেশি গুরুত্ব পাবে সামরিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতার আলোচনা। অর্থাৎ, ভারত-রাশিয়ার স্বাভাবিক মিত্রতায় কোনও প্রভাব পড়ছে না!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)