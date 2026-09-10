/ভোজ্যপদ্ম থেকে বাংলার কুচো নিমকি, পুতিন-জিনপিংদের পাতে বাহারি পদেরই বৈচিত্র্য, রইল ব্রিকসের স্পেশ্যাল মেনু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়াদিল্লিতে এখন সাজো সাজো রব। রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের আয়োজনে দেশের রাজধানীতে ১৮তম ব্রিক্স সম্মেলন হবে। প্রগতি ময়দান কমপ্লেক্সের ভারত মন্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের তাবড় প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতাদের স্বাগত জানাবেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যেমন আসছেন। তেমনই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও (২০১৯ সালের পর এটিই তাঁর প্রথম ভারত সফর) আসছেন। বিশ্বের তাবড় হাইপ্রোফাইল ব্য়ক্তিরা থাকবেন নয়াদিল্লির প্রথমসারির পাঁচতারা হোটেলে। বেছে নেওয়া হয়েছে চাণক্যপুরীর ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভের দ্য লীলা প্যালেস, লুটিয়েন্স দিল্লির মান সিং রোডের তাজ মহল ও কনট প্লেসের দ্য ললিত। পুতিন-জিনপিংদের রসনাতৃপ্তির দায়ভারও এই হোটেলগুলির কাঁধে। সেখানকার শেফেরা প্রস্তুত ঐতিহ্যবাহী ও ফিউশন খাবারে পাত সাজিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে।
কোন হোটেল কী আয়োজন করছে
তাজ মহল হোটেলে রন্ধনশৈলীতে ভারতের ছ'টি অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ও সুস্বাদু জলখাবারের এক বিশেষ সমাহার তুলে ধরা হবে। যার মধ্যে রয়েছে কাশ্মীরের মশলাদার আখরোট, পুরনো দিল্লির ময়দা-কাজু, মহারাষ্ট্রের ভাকারওয়াড়ি, রাজস্থানের মিনি কচুরি, বাংলার কুচো নিমকি এবং তামিলনাড়ুর মুরুক্কু। লীলা প্যালেসে থাকছে দারুণ চমক। সেখানে রাখা হয়েছে হাতে তৈরি ভোজ্য পদ্মফুল! মিলেট কুকিজ, হাতে তৈরি গ্রানোলা বার এবং স্বাস্থ্যকর ভেষজ পানীয়। দ্য ললিতে রয়েছে ঐতিহ্য এবং আধুনিক রন্ধনশৈলীর নতুন এক সম্ভাবনা। থাকছে মিসো পেস্ট দিয়ে রান্না করা বেগুন, পোশাকি নাম যদিও ব্রেইসড এগপ্লান্ট। থাকছে মৃদু আঁচে রান্না করা চাইনিজ ক্যাবেজ এবং অ্যাম্বার সস-সহ জাপানি ধাঁচে তৈরি কিডনি বিনের মিষ্টি পদ। এমনই রিপোর্ট দিয়েছে এক সর্বভারতীয় মিডিয়া।
আরও কারা থাকছেন ব্রিক্স সম্মেলনে
ব্রিক্স সম্মেলনে মূল সদস্য দেশের শীর্ষনেতৃবৃন্দের মধ্যে থাকছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, ইথিওপিয়ার প্রেসিডেন্ট আবি আহমেদ ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার প্রতিনিধি ও তাঁর দেশের বিদেশমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা। অংশীদার ও আউটরিচ আমন্ত্রিত দেশসমূহের তালিকায় আছে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট তোকায়েভ, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল। কিউবা, নাইজেরিয়া ও উজবেকিস্তান থেকে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল, বোলা তিনুভু এবং শওকত মিরজিয়য়েভ আসছেন। আসার কথা রয়েছে রাষ্ট্রসংঘের হাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসে
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