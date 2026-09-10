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ভোজ্যপদ্ম থেকে বাংলার কুচো নিমকি, পুতিন-জিনপিংদের পাতে বাহারি পদেরই বৈচিত্র্য, রইল ব্রিকসের স্পেশ্যাল মেনু

বিশেষ হাতে বানানো ভোজ্যপদ্ম থেকে বাংলার কুচো নিমকি হয়ে রাজস্থানের মিনি কচুরি। পুতিন-জিনপিংদের পাতে থাকবে বাহারি পদেরই বৈচিত্র্য, রইল ব্রিকসের স্পেশ্যাল মেনু। দেখে নিন একবার। 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 10, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:46 PM IST
ভোজ্যপদ্ম থেকে বাংলার কুচো নিমকি, পুতিন-জিনপিংদের পাতে বাহারি পদেরই বৈচিত্র্য, রইল ব্রিকসের স্পেশ্যাল মেনু
Image Credit: বিশেষ মেনু ব্রিকসে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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