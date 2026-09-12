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এবার স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য? ব্রিকস-এর অভাবনীয় সাফল্য়ে ঘুম উড়ল ট্রাম্পের! ডলারের গঙ্গাযাত্রা শুরু হল?

BRICS Summit on Replacement of US Dollar: আর নয় ডলার নির্ভরতা! ডলারনির্ভর বাণিজ্যের পরিবর্তে ব্রিকসে দিল্লিতে উঠে এল আঞ্চলিক মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, ব্রিকসের দেশগুলি নিজ নিজ মুদ্রায় একে অপরের সঙ্গে বাণিজ্য করবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 12, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:11 PM IST
এবার স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য? ব্রিকস-এর অভাবনীয় সাফল্য়ে ঘুম উড়ল ট্রাম্পের! ডলারের গঙ্গাযাত্রা শুরু হল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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