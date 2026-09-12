/এবার স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য? ব্রিকস-এর অভাবনীয় সাফল্য়ে ঘুম উড়ল ট্রাম্পের! ডলারের গঙ্গাযাত্রা শুরু হল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঐতিহাসিক! ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ব্রিকসের এই পদক্ষেপ সরাসরি ডি-ডলারাইজেশন না হলেও তা ডলারের কফিনে প্রথম পেরেক তো বটেই! অনেক হয়েছে আর নয় অন্ধের মতো ডলার নির্ভরতা। আজ, ১২ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৮তম ব্রিকস (BRICS) সম্মেলনে নেওয়া হল এইই অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত! কী সিদ্ধান্ত? আর নয় ডলার নির্ভরতা! ডলারনির্ভর বাণিজ্যের পরিবর্তে ব্রিকসে দিল্লিতে উঠে এল আঞ্চলিক মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, ব্রিকসের দেশগুলি নিজ নিজ মুদ্রায় একে অপরের সঙ্গে বাণিজ্য করবে। ঐতিহাসিক নয়?
নতুন মুদ্রা?
শনি ও রবিবার দু'দিনের ব্রিকস সম্মেলন হতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। এতে যোগ দিয়েছেন পাঁচ রাষ্ট্রনায়ক। প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সারা বিশ্বের চোখ আটকে মূলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর। তাঁদের মহা গুরুত্বপূর্ণ সব বৈঠকের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্বের কূটনৈতিক মহল। কেন? আসলে এই বৈঠকের অর্থ, আমেরিকার প্রতিস্পর্ধী একটি পাওয়ার ব্লক তৈরি হওয়া। যে বার্তা এই তিন দেশ আগেও দিয়েছে। ওই হাই ভোল্টেজ বৈঠকে এবারও অন্যতম আলোচ্য ডলারের পরিবর্তে স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়টি। এই সূত্রেই ব্রিকসের যৌথ ঘোষণায় নতুন শক্তি অক্ষের বার্তা আরও জোরাল হল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলের।
ঘুম উড়েছে ট্রাম্পের?
ব্রিকস সম্মেলনে আলোচনার দ্বিতীয় দিনে ব্রিকস পেমেন্ট টাস্ক ফোর্স (BPTF)-কে দ্রুত, সস্তা এবং নিরাপদ আন্তঃসীমান্ত লেনদেন ব্যবস্থা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সদস্য দেশগুলির মধ্যে নিজ নিজ দেশের মুদ্রায় বাণিজ্য এবং নিজস্ব পেমেন্ট সিস্টেম- যেমন ভারতের ইউপিআই, চিনের e-CNY, রাশিয়ার ডিজিটাল রুবেলকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় রাশিয়া ও ইরান সরাসরি ডলার বর্জনের পক্ষে সওয়াল করলেও, ভারতের অবস্থান ছিল, ভারত ডলারের বিরুদ্ধে নয়, তবে তারা একটা বিকল্প তৈরি করছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই পদক্ষেপও আমেরিকার ঘুম ছুটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে মার্কিন ডলারের। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিকসের এই পদক্ষেপে আমেরিকার চিন্তা বাড়বে।
সুরক্ষিত, দ্রুত, সস্তা
বিশেষজ্ঞদের দাবি, নিজ নিজ মুদ্রায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হলে ভীষণরকমভাবে উপকৃত হবে ভারত-সহ অন্যান্য দেশ। এর ফলে লেনদেনের খরচ কমবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় টাকার ভূমিকা বাড়বে। দ্রুত লেনদেন ব্যবস্থা (Fast Payment System) এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি (CBDC)-র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলে আন্তঃসীমান্ত লেনদেন আরও দ্রুত, সস্তা এবং সুরক্ষিত হবে। মুদ্রার ওঠানামার সমস্যা থেকে ব্যবসায়ীরা রেহাই পাবেন।
ডলারের শক্তিক্ষয়
জি টুয়েন্টি, জি এইট, আসিয়ান, সার্ক, কোয়াড ইত্যাদি নানা কিসিমের রাষ্ট্রগোষ্ঠী থাকলেও সব ছেড়ে দিয়ে ব্রিকস গোষ্ঠী নিয়েই আমেরিকার যত উদ্বেগ, রোষ এবং সন্দেহ! কারণ, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত ব্রিকসের রাষ্ট্রনায়কদের প্রত্যেকেই একটি বিষয়ে সহমত। কী সেটা? ডলারের শক্তিক্ষয় করা। চিন অথবা ব্রাজিল, ভারত কিংবা রাশিয়া-- সকলেই সহমত, স্থানীয় মুদ্রাতেই বাণিজ্যিক আদানপ্রদান হোক। চিন, রাশিয়া অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এই লক্ষ্যে। ভারতও বহু দেশকে জানিয়েছে, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান হোক টাকাতেই। আর এখানেই আশঙ্কায় আমেরিকা।
ব্রিকস কারেন্সি
ডোনাল্ড ট্রাম্প বারংবার ব্রিকসের সমালোচনা করেন। কারণ, ব্রিকস গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। অর্থাৎ, ব্রিকস কারেন্সি। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে বহু দেশ যদি ডলারের পরিবর্তে সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেন অন্য মুদ্রায় করে তাহলে দুর্বল হবে ডলার। প্রসঙ্গত, সাদ্দাম হোসেন থেকে আয়াতোল্লা খামেনেই-- সকলেই কিন্তু ডলারের মাধ্যমে পেট্রোপণ্যের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা আমেরিকার থেকে এর যোগ্য জবাব পেয়েছেন। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্টও এরকম চাইতেন। শাস্তি জুটেছে তাঁর কপালেও। সুতরাং, যেখানেই মার্কিনি ডলারকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই প্রত্যাঘাত করেছে আমেরিকা!
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