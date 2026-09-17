/Fact Check: ব্রিকস সম্মেলনের পর বিদেশি নেতাদের অসুস্থতার দাবি! জল্পনা উড়িয়ে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি নয়া দিল্লিতে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম ‘ব্রিকস’ (BRICS)-এর শীর্ষ সম্মেলন। কিন্তু সম্মেলন শেষ হতে না হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক রাষ্ট্রনেতার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানাবিধ বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। দাবি করা হতে থাকে, দিল্লিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পরেই নাকি বেশ কয়েকজন শীর্ষ রাষ্ট্রনেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হওয়া এই সমস্ত দাবিকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (MEA)। একই সঙ্গে এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবর বা পোস্ট শেয়ার না করার জন্য সাধারণ নেটিজেনদের সতর্ক করেছে বিদেশ মন্ত্রক।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর পর বিদেশ মন্ত্রকের ফ্যাক্ট-চেকিং উইং এক্স হ্যান্ডেলে একটি কড়া বিবৃতি জারি করে। স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, ইন্টারনেটে প্রচারিত ওই তথ্যগুলি পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। মন্ত্রকের তরফে বলা হয়, "ফেক অ্যালার্ট! সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পোস্ট থেকে সতর্ক থাকুন।" দিল্লির সম্মেলনে অংশ নেওয়া রাষ্ট্রনেতাদের শরীর খারাপ হওয়া নিয়ে যে জল্পনা তৈরি করা হচ্ছিল, তাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টা বলেই মনে করা হচ্ছে।
এই বিতর্ক ও গুজবের সূচনা মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিপ্রিল রামাফোসার একটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার পরপরই রামাফোসার দফতর থেকে জানানো হয় যে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সাময়িকভাবে সমস্ত জনসমক্ষে উপস্থিতি ও সরকারি কর্মসূচি থেকে বিরতি নিচ্ছেন। ৭৩ বছর বয়সী এই প্রবীণ নেতাকে তাঁর চিকিৎসকরা কিছুদিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্সি দপ্তরের এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরেই নেটিজেনদের একাংশ এটিকে দিল্লির ব্রিকস সম্মেলনের সঙ্গে জোড়াতালি দিতে শুরু করে। যদিও রামাফোসার দপ্তরের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে তাঁর অসুস্থতার সঙ্গে ব্রিকস সম্মেলনের কোনো যোগসূত্র রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়নি।
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের এই ঘটনাকে মূল হাতিয়ার করে জলঘোলা শুরু করে একশ্রেণীর নেটিজেন। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে অন্য বিশ্বনেতাদের অসুস্থতার খবরও। বিশেষ করে চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিনপিংকে জড়িয়ে একাধিক অপপ্রচার চালানো হয়। কয়েকটি আনভেরিফায়েড পোস্টে দাবি করা হতে থাকে, স্বাস্থ্যজনিত কারণেই নাকি জিনপিং দিল্লিতে তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে তড়িঘড়ি বিশেষ বিমানে চীনে ফিরে গিয়েছেন। যদিও এই ধরনের দাবির স্বপক্ষে চীন সরকার বা আন্তর্জাতিক কোনো সংবাদমাধ্যমের তরফে কোনো সত্যতা মেলেনি।
বিদেশ মন্ত্রক তাদের সতর্কবার্তায় নির্দিষ্ট কোনো নেতার নাম প্রকাশ না করলেও, সামগ্রিকভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো সমগ্র বিভ্রান্তিকর বয়ানটিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিশ্চিত করা একটিমাত্র ঘটনাকে (রামাফোসার সরকারি বিশ্রাম) মূল ভিত্তি বানিয়ে বাকি বিশ্বনেতাদের শরীর খারাপের খবর রটানো একধরনের অসৎ মানসিকতার পরিচয়।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের সভাপতিত্বে নতুন দিল্লিতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বৈশ্বিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সংঘাত নিরসন এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যৌথ ঘোষণাপত্রে কূটনৈতিক আলোচনা ও শান্তির মাধ্যমে যে কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তবে এত বড় একটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরপরই এই ধরনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুজব ছড়িয়ে পড়ায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সত্য সামনে আনল ভারত সরকার।
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