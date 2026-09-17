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Fact Check: ব্রিকস সম্মেলনের পর বিদেশি নেতাদের অসুস্থতার দাবি! জল্পনা উড়িয়ে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

BRICS Summit Health Rumours Fake: দিল্লিতে আয়োজিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন শেষ হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক রাষ্ট্রনেতার অসুস্থতার খবর। তবে এই সমস্ত দাবিকে একবাক্যে উড়িয়ে দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (MEA)। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিপ্রিল রামাফোসার শারীরিক অসুস্থতা এবং জিনপিংকে ঘিরে ছড়ানো জল্পনার আসল সত্য কী? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 17, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:54 PM IST
Fact Check: ব্রিকস সম্মেলনের পর বিদেশি নেতাদের অসুস্থতার দাবি! জল্পনা উড়িয়ে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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