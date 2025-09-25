English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bride Found Dead On Wedding Evening: বিয়ের সন্ধেতেই মিলল বিয়ের কনের আধপোড়া লাশ! ২৪-র যুবতীর শরীরে বীভৎস হিংস্র...

Bride Found Dead On Wedding Evening: নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ২৪ বছর বয়সী হবু কনেকে। বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে গ্রামে তাঁর আংশিক পোড়া দেহ পাওয়া যায়। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 25, 2025, 05:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের সন্ধেতেই মিলল বিয়ের কনের আধপোড়া দেহ! ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ মিলল বাড়ির অদূরেই। ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায়। ২৪ বছর বয়সী হবু কনে অংশিকা ঠাকুরের বিয়ের লগ্ন ছিল সন্ধ্যা-রাতে। বিয়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাড়ির কাছেই পাওয়া যায় তাঁর ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, আধপোড়া দেহ। হাড়হিম করে দেওয়া এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়

নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ২৪ বছর বয়সী হবু কনে অংশিকা ঠাকুরকে। বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে বৈরিয়ান গ্রামে তাঁর আংশিক পোড়া দেহ পাওয়া যায়। বিপিন ঠাকুরের মেয়ে আংশিকার বিয়ের কথা ছিল ২৪ সেপ্টেম্বর, বুধবার। ভিন্ডলা গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়েছিলবিয়ের দিন সন্ধ্যাতেই বৈরিয়ান-রামনগর সড়কের ধারে তাঁর আধপোড়া দেহ উদ্ধার হয়। একজন বনরক্ষী প্রথম মৃতদেহটি দেখতে পান।

এই ঘটনায় মুহূর্তে বিয়ের আনন্দ শোকে পরিণত হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিসকে। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে দেহ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত অংশিকার মুখ ও ঘাড়ে গভীর ক্ষত ছিল। পুলিস মনে করছে, হিংস্র আক্রমণ করা হয়েছে তাঁর উপর।

কে বা কারা, কেন খুন করল অংশিকাকে? ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে নেমেছে ফরেনসিকও। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

