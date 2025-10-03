Bride's dad rejects groom for refusing dowry: পণে ডুপ্লেক্স, রেঞ্জরোভার গাড়ি, 'নেব না' বলায় বিয়ে বাতিল মেয়ের বাবার! বললেন, নিশ্চয়ই ছেলের কোনও খুঁত আছে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Surprising Dowry Case: এক বিবাহযোগ্য ব্যক্তি (A wealthy man) বিয়েতে পণ নিতে অস্বীকার করায় কনের পরিবার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা নিয়ে অনলাইনে আলোচনার ঝড় উঠেছে। ঘটনাটি রেডিটে (Reddit) পাত্রের এক আত্মীয় শেয়ার করেছেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 3, 2025, 02:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পণপ্রথা (Dowry) নিয়ে চারদিকে ঘটনার শেষ নেই। অত্যাচার, মৃত্যু, অন্যায় আদায়- পণপ্রথার এই বীভত্‍স রূপ দেখেই সকলে অভ্যস্ত। পণের বলি হয় প্রতিদিন হাজার হাজার বিবাহিতা মেয়ে বলি হয়। কিন্তু এই ঘটনার উলটপুরাণ হয়েছে। ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট (Duplex flat) ও রেঞ্জ রোভার (Range Rover) পণ নিতে অস্বীকার করায় পাত্রকেই প্রত্যাখ্যান (Bride rejected Groom) করেছেন কনের বাবা। তাঁর বক্তব্য- 'ছেলেটির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত আছে'।

এক বিবাহযোগ্য ব্যক্তি (A wealthy man) বিয়েতে পণ নিতে অস্বীকার করায় কনের পরিবার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা নিয়ে অনলাইনে আলোচনার ঝড় উঠেছে। ঘটনাটি রেডিটে (Reddit) পাত্রের এক আত্মীয় শেয়ার করেছেন। রেডিট পোস্ট অনুসারে, ২৭ বছর বয়সী ওই পাত্রের বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে, তার পরিবার রিয়েল এস্টেট এবং হোটেল ব্যবসার সাথে যুক্ত এবং তাদের পৈতৃক সম্পত্তিও রয়েছে। তার আয় এতটাই যে তাকে আয়ের উপর সারচার্জ দিতে হয়, যা ৫০ লক্ষের বেশি উপার্জনকারীদের জন্য প্রযোজ্য – এবং তিনি একটি BMW গাড়ি চালান। 

অনেকদিন থেকেই তিনি বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছিলেন। অবশেষে তিনি এমন একজন পাত্রী খুঁজে পান যাকে সবদিক থেকে নিখুঁত বলে মনে হয়েছিল। পাত্রীকে 'স্মার্ট', 'কেরিয়ার-কেন্দ্রিক' এবং 'ভালো পারিবারিক মূল্যবোধ' সম্পন্ন বলে মনে হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে উভয় পরিবারই এই বিয়েতে খুশি ছিল।

পাত্রের পণ নিতে অস্বীকার

আলোচনার সময়, কনের বাবা পাত্রের কাছে জানতে চান তিনি পণ হিসেবে কী চান। যদিও ভারতে পণপ্রথা বেআইনি এবং এর জন্য পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং ১৫,০০০ টাকা জরিমানা বা পণের মূল্যের সমান অর্থদণ্ডের শাস্তি হতে পারে, তবুও কিছু সম্প্রদায়ে এই প্রথা এখনও চালু আছে। পাত্র সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, যার মধ্যে একটি ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট এবং একটি রেঞ্জ রোভার গাড়িও ছিল বলে জানা গেছে। তার এই প্রত্যাখ্যানের পর, কনের বাবা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মেয়ের বাবার যুক্তি: 

মেয়ের বাবার যুক্তি- তিনি বলেছেন, 'একজন যোগ্য পুরুষ নিজের মূল্য জানে। সে যদি পণ নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত আছে'। বাবা একটি তুলনা টেনে আরও বলেন, 'শাওমি/ভিভো ফোনের দাম ১৫-২০ হাজার টাকা, কিন্তু মানুষ এক লাখের বেশি টাকা দিয়ে আইফোন কেনে কারণ সেগুলোর মূল্য আছে।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা

এই পোস্টটি অনলাইনে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে এবং এতে ৫০০-র বেশি মন্তব্য এসেছে।

একজন লিখেছেন, 'কখনও কখনও পরিস্থিতি খারাপ হলে পণ একটি দর কষাকষির মাধ্যম (bargaining chip) হয়ে দাঁড়ায়। এবং যাদের টাকা আছে, তারা অন্য কিছু চায় নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য, যা এখানে ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে।'

আরেকজন বলেন, 'এটা নিজের মেয়েকেই তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার সবচেয়ে বড় দর কষাকষির হাতিয়ার।'

তৃতীয় একজন মন্তব্য করেছেন, 'তিনি পণ দিচ্ছিলেন যাতে পরিস্থিতি বিগড়ে গেলে, এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে যা প্রায়ই হয়, কনে পণের জন্য হেনস্থার মামলা করতে পারে এবং মোটা অঙ্কের খোরপোশ আদায় করতে পারে।'

