Zee News Bengali
Brother Kills Sister: রাখি হাতে বেঁধে, খেয়েদেয়ে বোনকে খু*ন দাদার! তিন দিন আগেই মে*রেছিল প্রেমিককেও...

Uttar Pradesh Crime: বোনের প্রেমিককে মেনে নিতে পারেনি দাদা। রাগে প্রথমে প্রেমিককে খুন, তারপর বোনকে ন্য়াড়া করে খুন করে। তাও আবার বোনের হাতে রাখি পড়ার ঠিক পড়েই।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 11, 2025, 05:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বোনের প্রেম মেনে নিতে পারেনি দাদা। বোনের হাতে রাখি বেঁধে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটাল দাদা। ১৮ বছরের বোনকে খুন করে বলে অভিযোগ দাদার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে, উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে।

পুলিস জানিয়েছে, রবিবার চন্দ্রপুরা গ্রামের একটি নির্জন এলাকায় দাদা মহারাজ প্ল্যাটফর্মের কাছে ন্যাড়া অবস্থায় বোন পুট্টির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুট্টির খুনের ঘটনায় তার ভাই অরবিন্দ এবং তার এক বন্ধু প্রকাশ প্রজাপতিকে (দুজনেরই বয়স প্রায় ২৫ বছর) আটক করা হয়েছে।

সবচেয়ে তাজ্জব করা বিষয় হল- এই খুনের আগে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে ছিল। সেখানে পুট্টির প্রেমিককে খুন করা হয়। ৭ অগাস্ট গুধা গ্রামে লাহচুরার বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী বিশালের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়।

ঘটনার সূত্রপাত:
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার মাস আগে পুট্টি ও বিশাল বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যদের অনুরোধে তারা ফিরে আসে এবং দুই পরিবারের মধ্যে আপসের মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট হয়। কিছুদিন পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও, পরে পুট্টি ও বিশাল আবার দেখা-সাক্ষাৎ করতে শুরু করে। পুট্টি-বিশালের প্যাচ আপের পর অরবিন্দের (পুট্টির ভাই) কোনওমতেই মেনে নেননি।

পুট্টি ও বিশালকে খুনের পরিকল্পনা:
বিশাল কয়েক দিন আগেই পুণে থেকে গ্রামে ফিরেছিলেন। ফিরে এসে তিনি তার বন্ধু প্রকাশ প্রজাপতিকে সঙ্গে নিয়ে দুইজনকেই খুনের পরিকল্পনা করেন বলে পুলিস জানায়। ৭ অগাস্ট সকালে, অরবিন্দ ও প্রকাশ বিশালকে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে খুন করে। বিশালের বাবা হালকিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করলে, পুলিস দুজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে।

এই খুনের তদন্ত তখনও চলছে, এর মধ্যেই শনিবার (১০ অগাস্ট), অরবিন্দ পুট্টিকে ওষুধ নিয়ে দেওয়ার নাম করে নিয়ে যায় এবং তাকেও খুন করে বলে পুলিসের অভিযোগ। এই নির্মম ঘটনায় প্রেমিক-প্রেমিকার পরপর দুইটি হত্যাকাণ্ড শুধু আইন-শৃঙ্খলা নয়, সমাজে সম্মান হত্যার (honour killing) প্রবণতা ও নারীর স্বাধীনতা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলছে।

