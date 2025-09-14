Business Man murder: চাকরি ফেরত দে! কথা না শোনায় প্রকাশ্য রাস্তায় ব্যবসায়ী-বসকে কুপিয়ে খুন ছাঁটাই কর্মীর...

Business Man murder: চাকরি ফেরত দে! কথা না শোনায় প্রকাশ্য রাস্তায় ব্যবসায়ী-বসকে কুপিয়ে খুন ছাঁটাই কর্মীর...
Hyderabad Crime: রোজ মদ্যপ অবস্থায় অফিসে আসত। অনেকদিন সহ্য করার পর বস শেষমেষ অফিস থেকে বরখাস্ত করে দেয়। প্রতিশোধের আগুনে অফিসের সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় বসকে কুপিয়ে খুন করে ছাঁটাই কর্মী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম হায়দরাবাদ! চাকরি থেকে বের করে দিতেই কর্মচারীপ নারকীয় কাণ্ড। দিনেদুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রাক্তন বসকে কুপিয়ে খুন। নিহতের নাম শ্রীকান্ত রেড্ডি, যিনি একজন রিয়েল ইস্টেট ব্যবসায়ী। পুলিস ইতোমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল অভিযুক্ত ধনরাজ। সে লালাপেট এলাকার বাসিন্দা। ২০ দিন আগে সে শ্রীকান্ত রেড্ডির অফিসে কাজ করতেন। কিন্তু প্রতিনিয়ত মদ্যপ অবস্থায় অফিসে আসার কারণে শ্রীকান্ত তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেন।
কুশাইগুড়ার এসিপি ওয়াই ভেঙ্কট রেড্ডি বলেন, 'ধনরাজ সব সময় নেশা করে কাজে আসত, সমস্যা তৈরি করত। অনেকদিন সহ্য করার পর শ্রীকান্ত তাকে ছাঁটাই করেন।' ধনরাজকে বের করে দেওয়ার পরও সে নানাভাবে শ্রীকান্তকে উত্যক্ত করে যাচ্ছিল। এবং বারবার তার চাকরি ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে যাচ্ছিল।
১২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দুপুর ধনরাজ তার বন্ধু ড্যানিয়েলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকান্তের অফিসের যায়। তারা দুজনে মদের জন্য শ্রীকান্তের কাছ থেকে ১,২০০ টাকা নেয়। পরে, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে, তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আবার ফিরে আসে এবং চাকরি পাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। শ্রীকান্ত তাদের মঙ্গলবার আসতে বলেন, কিন্তু ধনরাজ জেদ ধরে বসে।
শ্রীকান্ত যখন অফিস থেকে বের হচ্ছিলেন, ধনরাজ ও ড্যানিয়েল তাকে পিছু করতে শুরু করে। তারপর আচমকাই তারা ছুরি দিয়ে হামলা করে। ধনরাজের নির্দেশে ড্যানিয়েল শ্রীকান্তকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। এই নৃশংস ঘটনাটি অফিসের সামনের গলিতেই ঘটে, যা অনেক স্থানীয় মানুষ প্রত্যক্ষ করেন।
ঘটনার পর দুই অভিযুক্তই পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা পুলিসে খবর দেয়, শ্রীকান্তের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৩(১) ধারায় (খুন) মামলা রুজু করা হয়। পুলিস জানায়, একজনকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে, অন্য অভিযুক্ত ড্যানিয়েলের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে।
