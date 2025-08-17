English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Student Death: 'এক বছর ধরে পরিকল্রনা করছিলাম', কলেজ হস্টেলে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটালেন বিটেক পড়ুয়া!

Student Death:  পুলিস সূত্রের খবর, মৃতের নাম শিবম দে। বাড়ি, বিহারে মধুবনীতে। গ্রেটার নয়ডার সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে বিটেক পড়ছিলেন তিনি। হস্টেলে থাকতেন। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 17, 2025, 09:14 PM IST
Student Death: 'এক বছর ধরে পরিকল্রনা করছিলাম', কলেজ হস্টেলে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটালেন বিটেক পড়ুয়া!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  'আমার মৃত্যু, আমার নিজেরই সিদ্ধান্ত'।  আত্মহত্যা করলেন বিটেক পড়ুয়া। হস্টেলে ঘরে পাওয়া গেল ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে গ্রেটার নয়ডায়।

পুলিস সূত্রের খবর, মৃতের নাম শিবম দে। বাড়ি, বিহারে মধুবনীতে। গ্রেটার নয়ডার সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে বিটেক পড়ছিলেন তিনি। হস্টেলে থাকতেন। শুক্রবার হস্টেলে ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখা যায় ওই পড়ুয়া। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস।

ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিস। ফলে ওই পড়ুয়া যে আত্মহত্যা করেছে, তা একপ্রকাশ নিশ্চিত। সুইসাইড নোটে লেখা, 'যদি এটা আপনি পড়েন, তাহলে আমি মৃত। আমার মৃত্যু, আমার নিজের সিদ্ধান্ত। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। এক বছর ধরে পরিকল্রনা করছিলাম'। পুলিস সূত্রে দাবি, শিবম নিজে জানিয়েছে, এক দু'বছর ক্লাস করতে পারছিলেন না তিনি। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে টাকা ফেরতে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। শুধু তাই, মৃত্যুর পর অঙ্গদানের ইচ্ছা কথা শিবম সুইসাইড নোটে লিখেছে গিয়েছেন বলে খবর।

সুইসাইড নোটে দেশের শিক্ষাব্য়বস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিবম। লিখেছেন, 'যদি এই দেশকে মহান করে তুলতে হয়, তাহলে সবার শিক্ষা ব্য়বস্থাকে বদল করতে হবে'। পরিবারের লোকের অবশ্য় দাবি, ছেলে যে দীর্ঘদিন ক্লাস করছে না, সেকথা কলেজ কর্তৃপক্ষ জানাইনি। সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিস।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Noidastudentdeath
