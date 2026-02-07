Surat: মেয়ের বিয়ের দিন ভোরে বিষাদের সুর! নিজের রিভলভার দিয়ে শেষ করার চেষ্টার পরই কোটিপতি বাবা...
Surat: ১ ফেব্রুয়ারি নিজের লাইসেন্স করা রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন সুরাতের বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী তুষার ঘেলানি। হাসপাতালে ৫ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মেয়ের বিয়ের দিন ভোরেই হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ হারালেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খুশির আমেজ নিমেষেই বদলে গেল বিষাদে। নিজের মেয়ের বিয়ের দিনেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন সুরাতের বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী তুষার ঘেলানি (৫৮)। আত্মহত্যার চেষ্টার কয়েক দিন পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।
গত ১ ফেব্রুয়ারি ঘেলানি পরিবারের বাড়িতে যখন মেয়ের বিয়ের ধুমধাম প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক তখনই নিজের লাইসেন্স করা রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলি করেন তুষারবাবু। গুলির শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা ঘরে ছুটে গিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
হাসপাতালে কয়েক দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর চিকিৎসকরা তুষার ঘেলানিকে ‘ব্রেইন ডেড’ ঘোষণা করেন। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও এক অনন্য নজির গড়ে তাঁর পরিবার অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর লিভার, হাত ও চোখ দান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। জাইদাস হাসপাতালের একটি বিশেষজ্ঞ দলও সেখানে পৌঁছায়।
৫ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের দিন সকালেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। এর ফলে অঙ্গদানের পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় লিভার দান করা যায়নি, তবে তাঁর চোখ দুটি সফলভাবে দান করা সম্ভব হয়েছে। সুরাতের আবাসন শিল্পে তুষার ঘেলানি ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত নাম। বড় বড় আবাসন ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে ছিল। তাঁর এই অকাল ও রহস্যজনক মৃত্যুতে ব্যবসায়ী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিস ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা জানতে পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ৩০ জানুয়ারি কনফিডেন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান রয় চিরিয়ানকানদাথ জোসেফ নিজের লাইসেন্সড পিস্তল দিয়ে আত্মঘাতী হন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তিনি তীব্র মানসিক চাপ ও অবসাদে ভুগছিলেন।
কেরালার অন্যতম প্রথমসারির একটি রিয়াল এস্টেট সংস্থা চালাতেন রয়। ভারত এবং তার বাইরেও যা বিস্তৃত। তিনি ব্যাংক থেকে লোন না নিয়েই প্রজেক্ট বানানোর জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি 'ঋণমুক্ত ব্যবসা'র নাম দিয়েছিলেন কনফিডেন্ট গ্রুপ। তাঁর কোম্পানি ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং আমেরিকা জুড়ে বিস্তৃত। এছাড়াও বেঙ্গালুরু, কেরালা এবং দুবাই জুড়ে একাধিক প্রশংসিত রিয়েল-এস্টেট প্রকল্প ও পণ্য ডিজাইন এবং সরবরাহ করা হয়।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
