/ভয়াবহ! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল আস্ত বিল্ডিং! বিপুল ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে কত? অন্তত ৫০ জন... দেখুন হাড়হিম ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে ধসে পড়ল বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকার আশঙ্কা অনেকেরই। দিল্লিতে পিজি ভবন ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন, অন্তত ৫০ জন আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে! দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় একটি ভবন ধসে পড়ার পর বেশ কয়েকজন বাসিন্দা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকা, মোতি বাগ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ ক্যাম্পাসের কাছাকাছি এটি। এখানে একটি বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে। এবং বেশ কয়েকজন বাসিন্দা ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাসিন্দা বলতে মূলত ছাত্রই। অন্তত ৫০ জন এই স্তূপের নীচে আটকে পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। খবর পেয়ে দিল্লি ফায়ার সার্ভিস ও পুলিস বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং জরুরি উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জোর কদমে উদ্ধারকাজ চলছে এবং ইতোমধ্যে অন্তত ১ জনকে নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
WATCH | Delhi A building has collapsed near Satya Niketan in South-West Delhi. The fire department received an alert around 1:30 PM. The rescue operation is underway. More details are awaited: Delhi police pic.twitter.com/lqq8qFIUfEANI (ANI) September 6, 2026
২০২২ সালেও
আগেই দিল্লিতে ভবন ভেঙে দুর্ঘচটনা ঘটেছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে এই সত্য নিকেতনে এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেবার দুই শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন। চারজন আহত। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে উদ্ধারকাজ চালিয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে ৬ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।
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