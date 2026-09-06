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ভয়াবহ! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল আস্ত বিল্ডিং! বিপুল ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে কত? অন্তত ৫০ জন... দেখুন হাড়হিম ছবি

Delhi PG Building Collapse: দিল্লিতে ধসে পড়ল বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকার আশঙ্কা অনেকেরই। দিল্লিতে পিজি ভবন ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন, অন্তত ৫০ জন আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:21 PM IST
ভয়াবহ! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল আস্ত বিল্ডিং! বিপুল ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে কত? অন্তত ৫০ জন... দেখুন হাড়হিম ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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