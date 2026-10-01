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৩৪ বছরের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য! বিনোদনের পরবর্তী চলনে আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ 'জি' এন্টারটেইনমেন্টের

 ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের অগ্রপথিক তথা পথপ্রদর্শক ‘জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড’ (‘Z’) সফলভাবে তার গৌরবময় ৩৪ বছর পূর্ণ করল। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই সংস্থাটি দেশের ভোক্তা আচরণ, কনটেন্ট সৃষ্টি, বিতরণ এবং মিডিয়া ব্যবহারের পুরো সমীকরণটিকে বদলে দিয়েছে। নিজস্ব সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির এক অনন্য সমন্বয়ে ‘জি’ এখন ভবিষ্যতের বিনোদন জগৎকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 01, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 05:51 PM IST
৩৪ বছরের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য! বিনোদনের পরবর্তী চলনে আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ 'জি' এন্টারটেইনমেন্টের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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