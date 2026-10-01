৩৪ বছরের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য! বিনোদনের পরবর্তী চলনে আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ 'জি' এন্টারটেইনমেন্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের অগ্রপথিক তথা পথপ্রদর্শক ‘জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড’ (‘Z’) সফলভাবে তার গৌরবময় ৩৪ বছর পূর্ণ করল। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই সংস্থাটি দেশের ভোক্তা আচরণ, কনটেন্ট সৃষ্টি, বিতরণ এবং মিডিয়া ব্যবহারের পুরো সমীকরণটিকে বদলে দিয়েছে। নিজস্ব সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির এক অনন্য সমন্বয়ে ‘জি’ এখন ভবিষ্যতের বিনোদন জগৎকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
ভবিষ্যতের রূপরেখা ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি
প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছর পূর্তিতে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পুনিত গোয়েঙ্কা সংস্থার ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, গত ৩৪ বছরে ‘জি’ সবসময় উদ্ভাবন, নতুন সুযোগের উন্মোচন এবং অংশীদারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্য তৈরি করতে বদ্ধপরিকর ছিল। আগামী দিনে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এগিয়ে থাকতে কনটেন্ট, প্রযুক্তি এবং প্রতিভাবান মেধার পেছনে কৌশলগত বিনিয়োগ করা হচ্ছে। "মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা"-র মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে সংস্থাটি তার বহুমুখী পোর্টফোলিও নিয়ে এগিয়ে চলেছে।
মূল বৃদ্ধির চালিকাশক্তি।
শিল্পের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে এবং প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে ‘জি’ বেশ কিছু শক্তিশালী স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে যাচ্ছে: সমৃদ্ধ কনটেন্ট পোর্টফোলিও: বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় ভাষায় আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় কনটেন্ট অফার করার ফলে নেটওয়ার্কের দর্শকসংখ্যা ও নেটওয়ার্ক শেয়ার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজিটাল খাতের অগ্রগতি: ৭-ভাষার কৌশল, আকর্ষণীয় গল্প এবং উন্নত ইউজার ইন্টারফেসের কল্যাণে ডিজিটাল ব্যবসায় ধারাবাহিক লাভজনকতা অর্জিত হয়েছে। ওমনি-চ্যানেল কৌশল: এই সর্বব্যাপী কৌশলের মাধ্যমে সারা দেশের ৮০০ মিলিয়নেরও বেশি মাসিক অনন্য দর্শকের কাছে সহজে পৌঁছে যাচ্ছে সংস্থাটি। শর্ট-ফর্ম ও মাইক্রো ড্রামা: আধুনিক প্রজন্মের পরিবর্তনশীল পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে শর্ট-ফর্ম কনটেন্ট এবং মাইক্রো ড্রামার ক্ষেত্রটি দ্রুত প্রসারিত করা হচ্ছে। ক্রীড়া ও লাইভ বিনোদন: বৈশ্বিক ও স্থানীয় স্তরে শক্তিশালী ক্রীড়া প্রপার্টি এবং নিমগ্ন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট অভিজ্ঞতা তৈরি করা হচ্ছে। শৃঙ্খলিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা: দীর্ঘমেয়াদে টেকসই মূল্য সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন বরাদ্দ ও লাভজনকতার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতের নিজস্ব এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বিনোদন পাওয়ারহাউস হিসেবে ‘জি’ বিশ্বমঞ্চে বিনোদনের ভবিষ্যৎ রচনা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
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