English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bull Calf in Highrise: আমি আর অ্যালেক্স ২৮ তলায় থাকি! ও খুব কিউট, বারান্দায় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে জাবর কাটে

Bull Calf in Highrise: সাইয়ের বাড়িতে বহাল তবিয়তেই রয়েছে অ্যালেক্স। বাড়ির কুকুরটি সঙ্গে তার খুব ভাব। তার সঙ্গে খুনসুটি করে। তার গায়ে মাথা রেখে ঘুমায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 21, 2025, 02:20 PM IST
Bull Calf in Highrise: আমি আর অ্যালেক্স ২৮ তলায় থাকি! ও খুব কিউট, বারান্দায় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে জাবর কাটে

জি ২৪ ঘণ্টা জিডিজাল ব্যুরো: শুনলে হয়তো বিশ্বাসই করবেন না। বাছুর থাকে বহুতলের ২৮ তলায়। নাম অ্যালেক্স। তিন মাসের ওই বাচ্চা থাকে তামিলনাড়ুতে বঙ্গোপসাগরমুখি ২৮ তলার এক বহুতলে। তাকে নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অ্যালেক্সের মালিক জানিয়েছেন, কীভাবে তিনি অ্যালেক্সকে পেলেন। কীভাবে তাঁকে নিয়ে একই ফ্ল্যাটে রয়েছেন। 

সাই ভিগনেশ নামে এক ইনস্টগ্রাম ইউজার তার অ্যাকাউন্টে অ্যালেক্সের ভিডিয়ো পোস্ট করে তার সম্পর্কে অনেককিছু জানিয়েছেন। সাই জানিয়েছেন তিনি একজন পশুপ্রেমী। নিজের সন্তানের মতোই পালন করেন অ্যালেক্সকে।

একটি ভিডিয়োতে সাই জানিয়েছেন, একটি কার অ্যাক্সিডেন্টে গুরুতর জখম হয়েছিল অ্যালেক্স। নড়তে চড়তে পারছিল না। তার চিকিত্সা  করার জন্য তিনি তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেইসময় অ্যালেক্সের বয়স ছিল মাত্র ১ মাস। 

সাইয়ের বাড়িতে বহাল তবিয়তেই রয়েছে অ্যালেক্স। বাড়ির কুকুরটি সঙ্গে তার খুব ভাব। তার সঙ্গে খুনসুটি করে। তার গায়ে মাথা রেখে ঘুমায়। সাই জানিয়েছেন, অ্যালেক্সের স্বভাব খুবই ভালো, শান্ত, ভদ্র। সারা ঘর ঘোরাফেরা করে। বিকেলে বারান্দায় বসে সূর্যাস্ত দেখে। সমুদ্রের হাওয়া খায়।

আরও পড়ুন-দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আজ থেকে ভারী বৃষ্টি, কাল আরও বাড়বে, দুর্যোগ চলবে টানা...

আরও পড়ুন- আন্দোলনে নেমে গ্রেফতার নওশাদ, ভাইজানের মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে তুমুল বিক্ষোভ আইএসএফের

সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড়

ওই ভিডিয়ো সোশ্য়াল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই হইচই পড়ে গিয়েছে। সবাই অবাক ২৮ তলায় গোরু! কেউ লিখেছেন, ওই গোরু যখন বড় হয়ে যাবে তখন ফ্ল্যাটে বা লিফটে জায়গা হবে কীভাবে? কীভাবে ওকে নিচে নামাবেন?  অন্য একজন লিখেছেন, খুবই মিষ্টি গোরু। উদ্ধারকারীকে ধন্যবাদ। বিশাল কাজ করেছেন। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
bullBull Calf living flatTamil NaduBull in Skyrise
পরবর্তী
খবর

SSC Case: SSC পরীক্ষায় কারা বসতে পারবেন? কাদের অনুমতি নেই? SSC মামলায় স্পষ্ট কড়া 'সুপ্রিম' রায়...
.

পরবর্তী খবর

Amartya Sen banned in Visva Bharati: নিজভূমে পরবাসে! প্রিয় বিশ্বভারতীতেই এবার ব্রাত্য...