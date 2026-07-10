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জঘন্য বুলিং! বার বার সাহায্য চেয়ে কাঁদলেও শোনেনি কেউ, ক্লাস টিচারও না! ৯-এর স্কুলপড়ুয়ার মৃত্যুর আগের মুহূর্তের শকিং CCTV ফুটেজ

Jaipur Schoolgirl's Death CCTV footage: সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, ঘটনার দিন আমায়রা স্বাভাবিকভাবেই স্কুলে আসে। বন্ধুদের সাথে নাচেও অংশ নেয়। কিন্তু তারপর ক্লাসে ফিরে আসার পরই পরিস্থিতি বদলে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে...

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:16 PM IST
জঘন্য বুলিং! বার বার সাহায্য চেয়ে কাঁদলেও শোনেনি কেউ, ক্লাস টিচারও না! ৯-এর স্কুলপড়ুয়ার মৃত্যুর আগের মুহূর্তের শকিং CCTV ফুটেজ
Image Credit: শেষ সিসিটিভি ফুটেজে আমায়রাSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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