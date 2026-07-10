/জঘন্য বুলিং! বার বার সাহায্য চেয়ে কাঁদলেও শোনেনি কেউ, ক্লাস টিচারও না! ৯-এর স্কুলপড়ুয়ার মৃত্যুর আগের মুহূর্তের শকিং CCTV ফুটেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে স্কুলের বারান্দার রেলিংয়ে, তারপরই লাফ ৪ তলা থেকে। গত বছরের নভেম্বর মাসে রাজস্থানের জয়পুরের একটি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার ৯ বছরের আমায়রার ভিডিয়ো দেখে শিউরে উঠেছিল সারা দেশ। নামী বেসরকারি স্কুলে ৯ বছর বয়সী চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আমায়রার রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় এবার সামনে এসেছে একটি সিসিটিভি ফুটেজ। শিক্ষিকার অবহেলা ও সহপাঠীদের চরম বুলিং! সামনে এসেছে জয়পুরের স্কুলছাত্রীর মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজ। আর তা ঘিরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এই ফুটেজ। যেখানে দেখা যাচ্ছে সাহায্যের জন্য কাঁদছিল ৯ বছরের শিশুটি। কিন্তু কেউ শোনেনি তার কথা। এমনকি ক্লাস টিচারও না।
পরিবারের অভিযোগ, স্কুলে ভয়ংকর বুলিংয়ের শিকার হয়েছিল ৯ বছরের ছোট্ট আমায়রা। যা তাকে তার পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, ঘটনার দিন আমায়রা স্বাভাবিকভাবেই স্কুলে এসেছিল এবং বন্ধুদের সাথে নাচেও অংশ নেয়। কিন্তু ক্লাসে ফিরে আসার পরই পরিস্থিতি বদলে যায়। কয়েকজন সহপাঠী একটি ডিজিটাল স্লেট নিয়ে তাকে বারবার কিছু দেখাতে থাকে। যা দেখে সে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করে। এর পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমায়রা বারবার ক্লাস টিচার পুনীতা শর্মার কাছে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকে। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, আমায়রা তীব্র উৎকণ্ঠায় হাত জোড় করে শিক্ষিকাকে কিছু বলছে, এমনকি এক পর্যায়ে আতঙ্কে মুখ ও মাথাও চেপে ধরে। কিন্তু প্রতিবারই ক্লাস টিচার পুনীতা শর্মা তার অভিযোগকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে নিজের সিটে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এমনকি অন্য ছাত্ররা এসে কথা বললে শিক্ষিকার মনোযোগ আমায়রার থেকে সম্পূর্ণ সরে যায়।
নতুন সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, এর কিছুক্ষণ পরেই আমায়রাকে একা, অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে দেখা যায়। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে সে চারতলায় চলে গেলেও স্কুলের কোনও কর্মী তাকে থামানোর চেষ্টা করেনি। তারপর সে স্কুলের বারান্দার রেলিংয়ে উঠে বসে। সেখান থেকেই প্রায় ৪৮ ফুট নিচে পড়ে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই গোটা সময় কেউ তার দিকে কথা বলতে বা তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর আগে স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য কাঁদছিল তাদের মেয়ে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু স্কুলের কোনও শিক্ষক বা কর্মী তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। এই ফুটেজটি সামনে আসার পর স্কুলের চরম গাফিলতি এবং সহপাঠীদের ক্রমাগত উত্যক্ত করার বিষয়টি আবার চর্চায় চলে এসেছে।
জয়পুরের মানসরোবর এলাকার 'নীরজা মোদী স্কুল'-এর চতুর্থ তলা থেকে পড়ে গিয়ে আমায়রার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও, আমায়রার পরিবার শুরু থেকেই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। নতুন এই সিসিটিভি ফুটেজ তাদের সেই অভিযোগকেই আরও জোরালো করেছে। আমায়রার বাবা-মায়ের অভিযোগ, ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের ৯ বছরের মেয়ে কান্নাকাটি করছে, সাহায্য চাইছে, কিন্তু কেউ তার কান্না শুনে এগিয়ে আসেনি।
জানা গিয়েছে, আমায়রাকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্কুলের কিছু সহপাঠী চরম উত্যক্ত হচ্ছিল। এমনকি ক্লাসের একটি ছেলে তার দিকে ক্রমাগত অশ্লীল ইঙ্গিত করত। তাকে নিয়ে মিথ্যা অপবাদ ছড়াত। আমায়রার মা শিবানী এবং বাবা বিজয় জানান, তাঁরা এই বিষয়ে একাধিকবার ক্লাস টিচারের কাছে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল প্রশাসন বা শিক্ষিকারা বিষয়টিকে কোনও গুরুত্বই দেননি। উলটে পুরো বিষয়টি একটি কো-এড স্কুলের স্বাভাবিক ঘটনা বলে এড়িয়ে যান।
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